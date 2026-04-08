Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
hun - ren főigazgató intézmény

Nemzetközi pályázatot hirdetett a HUN-REN kutatóintézeti főigazgatói posztokra

2026. április 08. 15:37

A nemzetközi pályázati eljárás célja, hogy a globális tudományos közösség legkiválóbb szereplőit szólítsák meg.

Nemzetközi pályázatot hirdetett kutatási intézményei főigazgatói pozícióinak betöltésére a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a hálózat tizenhárom kutatóintézetének élén a vezetők megbízatása – a korábbi kinevezések és a rotációs rend alapján – 2026 végén lejár, az új főigazgatók kiválasztása pedig első alkalommal nemzetközi pályázati eljárás keretében történik. A folyamat a HUN-REN megújulási stratégiájának egyik kiemelt mérföldköve, célja pedig, hogy a jövőben is kiemelkedő tudományos és vezetői teljesítményt nyújtó szakemberek irányítsák az intézményeket.

A pályázati felhívásokat három egymást követő körben teszik közzé. Az első, 2026. április 7-én indult kör négy intézményt érint: a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontot; a debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézetet; a budapesti HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontot, valamint a soproni HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetet. A jelentkezési határidő 2026 májusának vége.

A következő pályázati köröket májusban és júniusban hirdetik meg. A májusi kör négy fővárosi intézményt, a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézetet, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetet, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetet és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontot érinti majd. A júniusi pályázatok a martonvásári HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont és a tihanyi HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet mellett három fővárosi intézményre – a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontra, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontra és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpontra – vonatkoznak majd.

A sajtóanyagban kifejtették, hogy a HUN-REN a pályázatokra nemzetközileg elismert magyar és külföldi kutatók jelentkezését várja, akik jelentős tudományos eredményekkel és intézményvezetői tapasztalattal rendelkeznek. A kinevezett főigazgatók legkésőbb 2027. január 1-jéig veszik át az intézmények irányítását.

Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke a közleményben hangsúlyozta: a nemzetközi pályázati eljárás célja, hogy a globális tudományos közösség legkiválóbb szereplőit szólítsák meg, és közülük válasszák ki az intézmények élére kerülő vezetőket. Hozzátette, hogy az új főigazgatók feladata a tudományos teljesítmény és a nemzetközi versenyképesség további erősítése lesz.

Jakab Roland vezérigazgató kiemelte: a szervezet jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a tudományos eredmények innovációvá, valamint gazdasági és társadalmi értékké váljanak, ebben pedig meghatározó szerep jut az intézményvezetőknek.

A pályázati kiírások a HUN-REN honlapján érhetők el, és azokat nemzetközi tudományos folyóiratokban, egyebek mellett a Nature és a Science oldalain is közzéteszik.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Magyarország meghatározó kutatási intézményrendszere, amely országszerte működő intézeteiben mintegy 3400 kutatót foglalkoztat, és a hazai tudományos és innovációs ökoszisztéma egyik központi szereplője.

(MTI)

Nyitókép: HUN-REN

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szim-patikus
2026. április 08. 15:54 Szerkesztve
Én Győzikét javaslom. Nem tud magyarul. Csaló is meg cigány is és akármilyen közokiratot hamisít a lánya is. (ja és Orbánzebrán akár 60 pusztában is közlekedik)
