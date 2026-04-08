Nemzetközi pályázatot hirdetett a HUN-REN kutatóintézeti főigazgatói posztokra

A pályázati felhívásokat három egymást követő körben teszik közzé. Az első, 2026. április 7-én indult kör négy intézményt érint: a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontot; a debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézetet; a budapesti HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontot, valamint a soproni HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetet. A jelentkezési határidő 2026 májusának vége.

A következő pályázati köröket májusban és júniusban hirdetik meg. A májusi kör négy fővárosi intézményt, a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézetet, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetet, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetet és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontot érinti majd. A júniusi pályázatok a martonvásári HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont és a tihanyi HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet mellett három fővárosi intézményre – a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontra, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontra és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpontra – vonatkoznak majd.

A sajtóanyagban kifejtették, hogy a HUN-REN a pályázatokra nemzetközileg elismert magyar és külföldi kutatók jelentkezését várja, akik jelentős tudományos eredményekkel és intézményvezetői tapasztalattal rendelkeznek. A kinevezett főigazgatók legkésőbb 2027. január 1-jéig veszik át az intézmények irányítását.