Nemzetközi pályázatot hirdetett a HUN-REN kutatóintézeti főigazgatói posztokra

Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke a közleményben hangsúlyozta: a nemzetközi pályázati eljárás célja, hogy a globális tudományos közösség legkiválóbb szereplőit szólítsák meg, és közülük válasszák ki az intézmények élére kerülő vezetőket. Hozzátette, hogy az új főigazgatók feladata a tudományos teljesítmény és a nemzetközi versenyképesség további erősítése lesz.
Jakab Roland vezérigazgató kiemelte: a szervezet jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a tudományos eredmények innovációvá, valamint gazdasági és társadalmi értékké váljanak, ebben pedig meghatározó szerep jut az intézményvezetőknek.
A pályázati kiírások a HUN-REN honlapján érhetők el, és azokat nemzetközi tudományos folyóiratokban, egyebek mellett a Nature és a Science oldalain is közzéteszik.
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Magyarország meghatározó kutatási intézményrendszere, amely országszerte működő intézeteiben mintegy 3400 kutatót foglalkoztat, és a hazai tudományos és innovációs ökoszisztéma egyik központi szereplője.
