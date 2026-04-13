kapu tibor ellenség vereség jobboldal vélemény választás

Nem véletlenül hajtogattam éveken keresztül, hogy a jobboldal vagy megtisztul, vagy elbukik

2026. április 13. 11:45

Nem változtatom meg a véleményemet, mint Kapu Tibor, akiért megannyiszor kiálltam, vagy mint azok, akik sejtelmes posztokkal álltak át az utolsó percekben.

Ábrahám Róbert
„Pár őszinte mondat, ami a kortársnak semmi, a barátnak nem vigasz, és az ellenségnek csupán káröröm, de aki utánunk jön, ha ugyan jön, annak talán igazság!

Amit a magát mindig lesajnáló, de felfoghatatlan liberális mainstream divattá tett, s egyben diktátummá is emelt, az nem egy szabad Magyarországot, hanem egy szabadkőműves Magyarországot hozott el.

De nem minden az ellenség bűne. Nem véletlenül hajtogattam éveken keresztül, hogy a jobboldal vagy megtisztul, vagy elbukik. Most azonban nem megyek bele ebbe, megtettem megannyi alkalommal, amikor még volt rá lehetőség. Beszéljünk inkább arról, ami az országra vár.

Az elsők között írtam le, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem az ő méréseik voltak tévesek, hanem azoké, akik minket hitegettek, hogy ezt békében és méltósággal kell tudomásul venni. Gratulálni viszont nem gratuláltam, és soha nem is fogok annak, aki most trónt kapott a nemzet felett. Ennek oka egyszerű: nem változtatom meg a véleményemet, mint Kapu Tibor, akiért megannyiszor kiálltam, vagy mint azok, akik sejtelmes posztokkal álltak át az utolsó percekben, noha ők valóban haszontalan dézsmálói voltak a rendszernek. Megtartom a véleményemet, és most, amikor a puha terrort a kemény terror váltja fel, még hangosabban mondom ki, és egy vesszőt sem változtatok rajta. Nem személyes nézeteltérés miatt, hanem mert az áruló koronával a fején is áruló marad.”

Nyitókép: Ábrahám Róbert Facebook-oldala

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
FAdamus
2026. április 13. 13:03
Igaz magyar ember vagy! Remélem ez végre össze fogja fogni az összes jobboldali magyar embert a Mi Hazánktól a Fideszig és együtt fogunk ellenálni a globalista diktatúrának.
billysparks
2026. április 13. 12:56
A Mandiner is sokat tett a csőcselék győzelméért. Itt tobzódott és garázdálkodott a tiszás troll seregek. Ezt végignézték, hagyták. A mandiner szétvert egy jól működő jobboldali közösséget. Gratulálok!
frankie-bunn
2026. április 13. 12:50
Ugye mindenki olvasta Tomass Mannt (fehérek közt egy európait :DD ) Ugyanis Cippola nyert !
ergo07-2
2026. április 13. 12:50
A megtisztulást kezdhetnék azzal, hogy a mandi szerkesztőit és IT gárdáját kirúgják
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!