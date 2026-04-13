De nem minden az ellenség bűne. Nem véletlenül hajtogattam éveken keresztül, hogy a jobboldal vagy megtisztul, vagy elbukik. Most azonban nem megyek bele ebbe, megtettem megannyi alkalommal, amikor még volt rá lehetőség. Beszéljünk inkább arról, ami az országra vár.

Az elsők között írtam le, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem az ő méréseik voltak tévesek, hanem azoké, akik minket hitegettek, hogy ezt békében és méltósággal kell tudomásul venni. Gratulálni viszont nem gratuláltam, és soha nem is fogok annak, aki most trónt kapott a nemzet felett. Ennek oka egyszerű: nem változtatom meg a véleményemet, mint Kapu Tibor, akiért megannyiszor kiálltam, vagy mint azok, akik sejtelmes posztokkal álltak át az utolsó percekben, noha ők valóban haszontalan dézsmálói voltak a rendszernek. Megtartom a véleményemet, és most, amikor a puha terrort a kemény terror váltja fel, még hangosabban mondom ki, és egy vesszőt sem változtatok rajta. Nem személyes nézeteltérés miatt, hanem mert az áruló koronával a fején is áruló marad.”

Nyitókép: Ábrahám Róbert Facebook-oldala