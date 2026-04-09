Nem nyugszanak a kedélyek Debrecenben: a Jobbik helyi jelöltje szerint Magyar Péterék sokakat „megvettek”, hatalmas csalásra készülhet a Tisza Párt (VIDEÓ)

Újabb botrány körvonalazódik Tárkányi Zsolt körül. Kiss Zsolt, a Jobbik debreceni jelöltje egy kicsit több mint kétperces videóban ismertette, hogy több tiszás ismerőse is felhívta, és azt javasolták neki, hogy lépjen vissza.

Kiss ezekre a megkeresésekre úgy reagált, hogy őt az ügyek érdeklik, és amennyiben a Tisza ezeket átveszi, akkor az erősebb jelölt javára vissza fog lépni. Várta volna Tárkányi megkeresését, azonban ehelyett a Tisza Párt sajtófőnöke, a helyi országgyűlési képviselőjelölt a közösségi oldalán arról írt, hogy a fideszes „kamujelöltek” (ezzel többek között Kiss Zsoltra is gondolt – szerk.) keresik Magyar Péter pártját egyezség végett.