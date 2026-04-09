Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Debrecen Tisza Párt Tárkányi Zsolt Választás 2026 Jobbik botrány

Nem nyugszanak a kedélyek Debrecenben: a Jobbik helyi jelöltje szerint Magyar Péterék sokakat „megvettek”, hatalmas csalásra készülhet a Tisza Párt (VIDEÓ)

2026. április 09. 14:38

Kiss Zsot azt állítja, a Tisza Párt több kihívóját is lefizette Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsodban-Abaúj-Zemplén vármegyében.

2026. április 09. 14:38
Újabb botrány körvonalazódik Tárkányi Zsolt körül. Kiss Zsolt, a Jobbik debreceni jelöltje egy kicsit több mint kétperces videóban ismertette, hogy több tiszás ismerőse is felhívta, és azt javasolták neki, hogy lépjen vissza.

Kiss ezekre a megkeresésekre úgy reagált, hogy őt az ügyek érdeklik, és amennyiben a Tisza ezeket átveszi, akkor az erősebb jelölt javára vissza fog lépni. Várta volna Tárkányi megkeresését, azonban ehelyett a Tisza Párt sajtófőnöke, a helyi országgyűlési képviselőjelölt a közösségi oldalán arról írt, hogy a fideszes „kamujelöltek” (ezzel többek között Kiss Zsoltra is gondolt – szerk.) keresik Magyar Péter pártját egyezség végett.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Tovább a cikkhezchevron

Ekkora hazugságot hogy engedhet meg magának, aki parlamenti képviselő akar lenni!? Ez már tényleg az alja! Nyíltan hazudik a Tisza!”

– jelentette ki a jobbikos politikus.

 Azonban az ennél terhelőbb állítások csak ezután következtek. Kiss Zsolt ugyanis sorolni kezdte, hogy 

a Tisza Párt több kihívóját is lefizette Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsodban-Abaúj-Zemplén vármegyében. 

Ezeket rövidesen nyilvánosságra is fogja hozni. Majd arra is kitért, hogy tőle is megkérdezték, mit kér a visszalépésért cserébe. 

Kiss Zsolt videóüzenetét azzal zárta, hogyha Tárkányi „valóban férfi”, akkor álljon elé egy vitára vagy megbeszélésre, ő nyitott rá.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Egyre csak sokasodnak a botrányok Tárkányi Zsolt körül

Emlékezetes, hogy még március közepén robbant a botrány a Tisza sajtófőnöke körül. Akkor a Hetek birtokába került egy mintegy 20 éves fotó, melyen eltakart arccal a Tisza-jelölt látható, ahogy náci karlendítést mutat be.

A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ezt is ajánljuk a témában

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2026. április 09. 17:31
A tiszások készülnek csalásra, ezért is vádolják ezzel a Fideszt, Alinsky módszerét alkalmazva.
Válasz erre
0
0
Pandaka pygmaea
2026. április 09. 16:05
Ezek szerint a sok "visszalépés" országszerte nem is a fenyegetéseknek, hanem a "mit kérsz érte?" -nek köszönhető. Ehhez persze semmi köze az ukrán pénzszállítókról lepotyogó pénzeknek... 🤭
Válasz erre
3
0
madre79
2026. április 09. 15:37
Különös figyelmet kell fordítani a tiszás szavazatszámlálókra!
Válasz erre
4
0
Csubszi
2026. április 09. 15:20
Több kihívóját is lefizette? Na és??? A választókat nem fizethette le! Bukik a Tisza, és kész!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!