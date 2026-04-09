Nem nyugszanak a kedélyek Debrecenben: a Jobbik helyi jelöltje szerint Magyar Péterék sokakat „megvettek”, hatalmas csalásra készülhet a Tisza Párt (VIDEÓ)

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
Kiss Zsot azt állítja, a Tisza Párt több kihívóját is lefizette Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsodban-Abaúj-Zemplén vármegyében.
Újabb botrány körvonalazódik Tárkányi Zsolt körül. Kiss Zsolt, a Jobbik debreceni jelöltje egy kicsit több mint kétperces videóban ismertette, hogy több tiszás ismerőse is felhívta, és azt javasolták neki, hogy lépjen vissza.
Kiss ezekre a megkeresésekre úgy reagált, hogy őt az ügyek érdeklik, és amennyiben a Tisza ezeket átveszi, akkor az erősebb jelölt javára vissza fog lépni. Várta volna Tárkányi megkeresését, azonban ehelyett a Tisza Párt sajtófőnöke, a helyi országgyűlési képviselőjelölt a közösségi oldalán arról írt, hogy a fideszes „kamujelöltek” (ezzel többek között Kiss Zsoltra is gondolt – szerk.) keresik Magyar Péter pártját egyezség végett.
Ekkora hazugságot hogy engedhet meg magának, aki parlamenti képviselő akar lenni!? Ez már tényleg az alja! Nyíltan hazudik a Tisza!”
– jelentette ki a jobbikos politikus.
Azonban az ennél terhelőbb állítások csak ezután következtek. Kiss Zsolt ugyanis sorolni kezdte, hogy
a Tisza Párt több kihívóját is lefizette Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsodban-Abaúj-Zemplén vármegyében.
Ezeket rövidesen nyilvánosságra is fogja hozni. Majd arra is kitért, hogy tőle is megkérdezték, mit kér a visszalépésért cserébe.
Kiss Zsolt videóüzenetét azzal zárta, hogyha Tárkányi „valóban férfi”, akkor álljon elé egy vitára vagy megbeszélésre, ő nyitott rá.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy még március közepén robbant a botrány a Tisza sajtófőnöke körül. Akkor a Hetek birtokába került egy mintegy 20 éves fotó, melyen eltakart arccal a Tisza-jelölt látható, ahogy náci karlendítést mutat be.
A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka
