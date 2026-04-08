Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
brüsszel magyarország Magyar Péter orbán eu trump európai bizottság

Nem kérdés, hogy a magyarok kit választanak Magyarország vezetőjének vasárnap – talán az ötödik kétharmaddal

2026. április 08. 14:27

Orbán Viktor jót tesz, Magyar viszont kárt okozna: éppen azt, amit Brüsszel követel. Bizonyságul annyit, hogy a szándéka egybecseng a Tisza kiszivárgott energiatervével. 

Horváth K. József
Mandiner

Az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól. 

Tudják, amikor az EU valamit követel, annak sosincs jó vége, sőt, a magyaroknak általában akkor is többet kell fizetniük, ha nem követel. „Csak” büntet. Emlékeznek, az Európai Unió Bírósága 2024 júniusában szabott ki Magyarországra egy 200 millió eurós átalányösszeget, valamint napi 1 millió eurós büntetést például azért, mert nem engedünk be migránsokat. Mikor Magyarország jelezte, hogy nem fizet, az Európai Bizottság megkezdte a bírságok levonását a Magyarországnak járó uniós forrásokból. 2025 júniusáig a teljes büntetés összege elérte a 226 milliárd forintot (kb. 565 millió euró). 

A kormány ettől még fenntartja a határvédelmet. Egyúttal pert indított az Európai Bíróság ellen. 

Az EU energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen arról beszélt a Financial Timesnak, hogy Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal. 

Az ajánlott lépések közé tartozik a fűtés és a légkondicionálás használatának csökkentése; az ingázás elkerülése érdekében lehetőség szerint otthonról végzett munka, valamint a telekocsi vagy tömegközlekedés használata, ahol ez lehetséges. A munkáltatóknak pedig szerepet kell vállalniuk a távmunka és a kisebb távolságok megtételére igénybe vett repülőutak helyett a vonatozás ösztönzésében. A kormányok mindezek mellett ösztönzőket biztosíthatnak a vonat-, busz- és mikromobilitási viteldíjak csökkentése, valamint a napelemek telepítésének támogatása, az otthonok szigetelésének javítása és más fűtési tüzelőanyagokra való áttérés révén.

Ezekről az uniós javaslatokról az a régi temetői történet jut az eszembe, amikor a púpos megy a sírok között, találkozik egy lénnyel, aki megkérdezi tőle: „Mi van a hátadon?" A púpos válaszol, hogy egy púp, mire a lény leveszi róla. A sánta ezt meghallva szintén kimegy a temetőbe, remélve, hogy meggyógyul. Neki is felteszik a kérdést: – Mi van a hátadon, sánta? – Semmi. – Nesze, itt egy púp! 

Hát így „gyógyul meg” a nehéz körülmények között működő, de az emberek javát szolgáló, vívmányait megőrző magyar gazdaság Brüsszel „technikai tanácsaitól”. 

Az Orbán-kormány Mindezek ellenére, emberfeletti erőfeszítéssel megőrzi például a rezsicsökkentést, az üzemanyagok védett árát, a családpolitikai kedvezményeket. Mindazt, amitől az emberek jól élnek és biztonságban érzik magukat Magyarországon. 

Brüsszel „lakosságcentrikusnak” tünteti fel a nyilvánvalóan a multik érdekében hozott intézkedéseit. Azt a pénzt is vissza akarja nekik adni, amit Orbán Viktor 2010 és 2025 között elvett tőlük. Összesen 15 ezer milliárd forintot, pontosan 14 956 milliárdot, hogy abból a lakosság életkörülményeit javítsa. Ezt tehát Brüsszel vissza akarja venni, noha ez segítette a magyar családok támogatását, a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíj bevezetését.

A lakosság érdeke azonban Brüsszelnek nem számít.

Ezt Orbánon kívül senki nem csinálná meg. Sőt! Magyar Péter pont az ellenkezőjét csinálná. Orbán jót tesz, Magyar kárt okozna. Éppen azt, amit Brüsszel követel. Bizonyságul annyit, hogy a szándéka egybecseng a Tisza kiszivárgott energiatervével. 

A Tisza-terv három, a magyarokat legsúlyosabban érintő pontja a következő: eltörölnék a védett üzemanyagárat, a rezsicsökkentést, bevezetnék az energiafüggetlenségi adót, amivel még azt is meg akarják ideologizálni, miért fizessünk többet.

Donald Trump, a világ legerősebb államának elnöke viszont Orbán Viktor mellett áll. Tegnap JD Vance alelnök az MTK csarnokában rendezett nagygyűlésen felhívta őt telefonon, hogy tudassa vele, ötezer ember előtt beszél, ötezer ember élteti a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát. 

Trump kijelentette, hogy 

„imádja Viktort”, és „fantasztikus vezetőnek” nevezte a magyar miniszterelnököt. Dicsérte Orbánt, amiért „nem engedte, hogy megtámadják az országát”, és kiállt a magyar érdekek mellett. Kifejezte reményét, hogy Orbán Viktor győzni fog a vasárnapi választáson, és hangsúlyozta, hogy az amerikai vezetés támogatja őt. 

Trump és Vance is aláhúzta, hogy Orbán Viktorral közösen a nyugati civilizáció védelmét tartják elsődlegesnek.

Nem árt tudni, JD Vance látogatása az első alkalom volt évtizedek óta, hogy hivatalban lévő amerikai alelnök Magyarországra érkezett.

A magyarok is tudják, hogy Orbán fantasztikus és imádni való vezető. Erről az országjárás zsúfolásig telt gyűlései, a résztvevők rajongó szeretete tanúskodik.

Magyar Péternek a Mézga család dalával üzentek: „Van abban valami báj, hogyha kacag a máj”. 

Nem kérdés, hogy a magyarok kit választanak Magyarország vezetőjének vasárnap. Nem lehetetlen, hogy az ötödik kétharmaddal.

***

(Fotó: AFP) 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mreinstand-3
2026. április 08. 22:13
Imádom seggnyaló józsibá’ firkálmányait olvasni. Jó tananyag lesz belőle valamikor!
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. április 08. 20:30
Mondtam már, hogy erősebb győzelmünk lesz, mint 2/3-ad!
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. április 08. 16:51
Vance alelnök látogatásának és beszédének a lényege nagyon fontos, de lehet, hogy Európában mégsem fogják fel a politikusok de az itthoni ellenzék sem. Vance nagyon jól látja, hogy Európa elhagyta a saját gyökereit és gyorsulva csúszik le a lejtön, egy korrupt, tehetetlen, kaotikus birodalommá kezd válni. Ez Amerikának sem lenne jó. ÉS EBBEN AZ EGYRE SÖTÉTEDÖ KÁOSZBAN AZ ORBÁNI MAGYARORSZÀG AZ EGYETLEN PISLÁKOLÒ GYERTYA, AHOL MÉG MARADT EURÓPÁBÓL VALAMI, AMIT NEMCSAK MEGMENTENI KELL, HANEM AMINEK A POZITIV FORDULAT KIINDULÓPONTJÁVÁ KELL VÁLNIA Ennek a látogatásnak ez az értelme és súlya. Ezért fontos a Fidesz elsöprö gyözelme. Vance nem (csak) Magyarország, hanem föleg Európa megmentése érdekében járt itt MERT MAGYARORSZÀGNAK MA A VILÀGPOLITIKÁBAN NEM GAZDASÁGI, HANEM ESZMEI ÈRTÈKE VAN, MÉGPEDIG ÓRIÁSI Ezért járt itt az amerikai alelnök, ezt minden magyarnak meg kell értenie, hogy érezze a felelösségét, amikor behúzza az "X"-et. Ne szórakozzunk a magunk és Európa jövöjével!.
Válasz erre
3
0
Palatin
2026. április 08. 16:48
Tudni kell, hogy van egy 10-15% destruktív lelkületü, rosszrahajló lúzer a népességben. Ez kb. a legtöbb országban így van, ez felmérések alapján ismert, az emberi lélek alapvetö szerkezetéböl adódik. De van egy kb. ugyanilyen nagyságrendben szuper-rendes, szinte önfeleáldozásra is hajlamos, segítökész, jóravaló réteg is. Ez utóbbiak adják azt az érzést az embernek, hogy érdemes élni. Tehát nem pesszimizmusról, vagy optimizmusról van szó, hanem statisztikáról. Nos, a rosszrahajló 10-15%-ot, mindig kasszírozzák azok a pártok, amelyek a fennálló kormányt meg akarják dönteni, mert erre a rétegre az is jellemzö, hogy az ö nyomorukért a "kormány a felelös". Persze majd a következö kormány is felelös lesz az ö nyomorukért, de a lényeg az, hogy most döntsük meg azt, amelyik kormányoz. Kb. 5-10% még azt is megszavazná, hogy a kormánytagokat fejezzék le. A Tisza kasszírozza ezeket a szavazatokat, ez ne felejtsük el. Nemcsak Ukrán Péter itt a veszély, hanem a vele "hatalomra" jutó csürhe.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!