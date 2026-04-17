Nagyon régi, nagyon hányatott sorsú és nagyon magyar: Csanád vármegye sokat látott egy ezredév alatt

A Monarchia korára apró, de annál sűrűbben lakott vármegyévé vált a Maros északi partján. A folyó menti, tükörsima, termékeny síkságon hamisítatlanul magyar alföldi táj terül el. Jó száz éve nagyrészt magyarok, kisebb részben idáig vándorló szlovákok és románok lakták a vármegyét.

Akkoriban még Csanádhoz tartozott Mezőhegyes, a magyar lótenyésztés patinás fellegvára. II. József rendelte el 1784-ben a császári és királyi ménesintézet létrehozását, hozzájárulva a török pusztítás után elnéptelenedő alföldi vidék újraélesztéséhez, valamint a birodalmi katonai lóállomány biztosításához. Mezőhegyes Európa egyik legrégebbi állami birtoka, ahol ma műemlékértékű épületek egész sora őrzi a 18–19. századi mintagazdaság hangulatát a copf stílusú, faverandás ménesparancsnoki épülettől a neoreneszánsz tiszti kaszinón és a rusztikus kaszárnyákon át az istállókig. Különleges világba csöppenünk, ha ellátogatunk Mezőhegyesre – amely most Békés vármegyében fekszik. Az 1950-es megyereform során ugyanis kettévágták és megszüntették Csanád vár­megye Magyarországon maradt részét, északkeleti fele Békés, délnyugati fele Csongrád részévé vált.

A csanádi identitás az utóbbi években kaphatott új lendületet, miután 2020-ban a Szeged-központú megye fölvette a Csongrád-Csanád nevet.

Az egykori székváros, Makó ma is őrzi a hagyományos alföldi városok képét. A klasszicista, timpanonos, szélesen terpeszkedő egykori megyeháza ma városházaként funkcionál, s nem hiányoznak a jellegzetes régi magyar városi épületek, a szálló, a bíróság, a takarékpénztár és a gimnázium sem. A városban található az ország második legnagyobb ortodox zsinagógája is, amelyet a kétezres évek elején újítottak fel.

Makó a rendszerváltozás után még egy különleges épületcsoporttal gazdagodott. Az egész országban itt találhatók a legnagyobb számban Makovecz-­épületek. A Hagymaház nevű művelődési központtól a zenepavilonon, a Hagymatikum városi uszodán és a buszpályaudvaron át a bölcsődéig több jelentős épület őrzi Makovecz Imre emlékét és stílusjegyeit. Csanád vármegye vidéke ha önállóan nem is, számos más módon őrzi a legrégebbi és legegyedibb magyar hagyományokat.