Nagyon nem úgy alakul majd a választás napja, ahogy sokan remélték: teljesen új irányt vettek az előrejelzések

Ahogy közeledik a vasárnapi választás napja, egyre biztosabbnak látszik: a korábbi, napos és meleg időről szóló előrejelzések megdőltek, és sajnos az az időjárás nem lesz kegyes a szavazókhoz. A Köpönyeg szerint a hét eleji nyugodt, már-már tavaszias hangulat után látványos fordulat következik, és a hétvégére kifejezetten hűvös, változékony idő alakul ki.

Szerdán még sokfelé élvezhettük a napsütést, 9–15 fok közötti hőmérséklettel, csapadék nélkül. Ez azonban csak átmeneti nyugalom volt: csütörtöktől északkelet felől megnövekszik a felhőzet, záporok jelennek meg, sőt a magasabban fekvő területeken akár hózáporok is kialakulhatnak.