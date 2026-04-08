Nagyon nem úgy alakul majd a választás napja, ahogy sokan remélték: teljesen új irányt vettek az előrejelzések

2026. április 08. 11:37

A jelenlegi előrejelzések alapján még nem tér vissza a kellemes tavaszi idő.

2026. április 08. 11:37
Ahogy közeledik a vasárnapi választás napja, egyre biztosabbnak látszik: a korábbi, napos és meleg időről szóló előrejelzések megdőltek, és sajnos az az időjárás nem lesz kegyes a szavazókhoz. A Köpönyeg szerint a hét eleji nyugodt, már-már tavaszias hangulat után látványos fordulat következik, és a hétvégére kifejezetten hűvös, változékony idő alakul ki.

Szerdán még sokfelé élvezhettük a napsütést, 9–15 fok közötti hőmérséklettel, csapadék nélkül. Ez azonban csak átmeneti nyugalom volt: csütörtöktől északkelet felől megnövekszik a felhőzet, záporok jelennek meg, sőt a magasabban fekvő területeken akár hózáporok is kialakulhatnak. 

Az északi szél is megerősödik, ami tovább rontja a hőérzetet.

Pénteken ugyan több órára kisüthet a nap, de az igazi tavaszi enyheség elmarad. A reggelek csípősek lehetnek, helyenként gyenge fagy sem kizárt, napközben pedig alig emelkedik 10–11 fok fölé a hőmérséklet. A választás előtti napon, szombaton változóan felhős, hűvös idő várható. Bár csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor, a levegő továbbra is inkább kora tavaszias, mintsem áprilisi.

Vasárnap 12 fok lesz a maximum

A jelenlegi előrejelzések alapján nem tér vissza a kellemes tavasz:

- hűvös reggelre számíthatunk,
- napközben 10–12 fok körüli maximumokra,
- változó felhőzetre, kevés napsütéssel,
- és helyenként gyenge zápor sem kizárt.

A szél többfelé élénk maradhat, ami tovább csökkenti a hőérzetet. Összességében tehát egy szokatlanul hűvös, bizonytalan időjárású választási nap körvonalazódik. Aki urnához indul, jobban teszi, ha nem a naptárnak, hanem az előrejelzésnek hisz: réteges öltözet, kabát és akár esernyő is jól jöhet.

Nyitókép: Pixabay

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
balatontihany-25
2026. április 08. 12:13
Nem kellene ilyen ócska kis trükkel becsapni az olvasót, hogy minél többen kattintsanak a cikkre. Nem illik az olvasót pitiáner félrevezetéssel rászedni.
nyafika
2026. április 08. 12:12
Legalább a bunkó lumpenproli nem a hétvégi telken bassza el az időt választás helyett. Hétfőn meg néz hülyén, hogy elbaszta...
Obsitos Technikus
•••
2026. április 08. 11:59 Szerkesztve
Kicsit hasonlít ez az időjóslás arra, amikor április 30-án szakadó eső mellett Takács Marika bejelentette az esti hírek után, hogy másnap, május elsején verőfényes napsütés, és vidám tavaszi idő várja a felvonuló elvtársakat :-D Aztán másnap is szakadt az eső.. :-D Volt hideg virsli, meleg sör. Most meg sarkvidéki hideget, ítéletidőt jósolnak, hátha otthon maradnak egy páran...
regginafeyenoordinterstpaulivasas
2026. április 08. 11:45
Mindegy milyen idő lesz, petike szerint kétharmaddal nyernek, megváltoztatnak mindent. Másnap akkor kérnek jóidőt, és kész. Kétharmaddal :-;
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!