Nacsa Olivér elmondta, miért van nagy tétje az április 12-i választásnak

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A humorista szerint egy pillanat alatt ott állhatunk egy háborús helyzetben.
„A második világháború óta nem látott háborús veszély és háborús helyzet van ma a világban. Az egyik itt zajlik a szomszédban, Ukrajnában, abban az országban amelyiknek elnöke nemrég arra vetemedett, hogy megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és annak családját” – kezdte videós bejelentkezését Nacsa Olivér.
A humorista szerint
„ez példátlan a magyar történelemben és teljességgel elfogadhatatlan”.
Úgy véli, ezért is van nagyon nagy tétje, hogyan is döntünk április 12-én. Mint rámutatott: az EU háborúpárti politikusai megmondták, hogy Ukrajnát fel kell venni 2027-be az unióba. Ha ez bekövetkezik, akkor nemcsak Magyarország, de egész Európa belesodródik egy olyan háborúba, amelyhez semmi köze nincsen.
Nacsa Olivér szerint, ha egy olyan kormány kerül hatalomba, amelyik ezt a politikát támogatja, akkor sajnos nincs visszaút: egy pillanat alatt ott állunk egy háborús helyzetben. Márpedig ezt nem hagyhatjuk, ezért nagyon fontos, hogy nagyon felelősségteljes döntést hozzunk április 12-én.
„Csak a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás”.
