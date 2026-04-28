Ez gyors volt: Orbán Viktor visszatéréséről írnak Szlovákiában
Szlovákiában már most Magyar Péter kormányának instabilitását hangsúlyozzák.
„Nagy Ervin helyett Tarr Zoltán mint kultúrminiszter?
Bevallom, teljesen elképedtem ennek a hírnek a hallatán, hiszen nekünk Magyar Péter eddig azt mondta, hogy az ő kormányát a szakmaiság és az adott területhez való értés határozza meg abban, ki legyen miniszter... Jó, nyilván nem, hiszen Magyar Péter kb. mindennap mást mond.
Tarr Zoltán választása két okból logikus: az egyik, hogy a legrégebbi szövetségese Magyarnak, így nyilván nem volt kérdés, hogy kap miniszteri helyet.
A másik ok pedig, hogy egy ilyen pozícióban lavíroznia kell a heterogén táborában, hogy az adott miniszter mindenki által elfogadott legyen. Teljesen egyértelmű, hogy ezek miatt nem Nagy Ervin lett a kultúrminiszter.
Viszont van egy bökkenő. Nagy Ervin a kezdetek óta ugyanúgy ott van, mint Tarr. Sőt, a színművész az ATV-ben korábban elismerte, hogy szívesen vinné ezt a tárcát. Mi változott? Csak nem kezd bomlani máris a bizalom és a frakció?”
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán