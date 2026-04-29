Megszületett a választás végeredménye: bemutatták az országos listás eredményt

Az országos listás eredménymegállapító határozat ellen egy napon belül a Kúriához lehet fordulni bírósági felülvizsgálati kérelemmel.
Megállapította az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás országos listás eredményét szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
A parlamenti választáson a magyarországi választók egyrészt szavazhattak az egyéni választókerület jelöltjeire, másrészt a pártlistákra (illetve nemzetiségi választók a nemzetiségi listákra). A magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők levélben szavazhattak a pártlistákra.
A pártlistákra leadott összes érvényes szavazatszám 6 324 862 volt.
A Tisza Pártnak összesen – a töredékszavazatokkal együtt – 4 750 673 szavazata volt, a Fidesz-KDNP-nek 4 440 872, a Mi Hazánk Mozgalomnak 703 624.
A pártlisták között 93 országos listás mandátumot osztott ki az NVB, a korábbi gyakorlatnak megfelelően az úgynevezett d'Hondt-módszer alapján. Ennek során előbb egy táblázatot készítettek, a táblázatnak 93 sora volt, mivel ennyi országos listás mandátumot kellett kiosztani. A táblázat első sorában a listákra jutó töredékszavazatot tüntették fel, a másodikban a felét, a harmadikban a harmadát, és így tovább.
A mandátumokat úgy osztották ki, hogy megkeresték a táblázatban előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában ez megtalálható volt, az a lista kapott egy mandátumot. Ezután megkeresték a következő legnagyobb számot, és az eljárást addig folytatták, amíg ki nem osztották az összes mandátumot.
Az NVB ezen módszer alapján a Tisza Pártnak 45, a Fidesz-KNDP-nek 42, a Mi Hazánk Mozgalomnak hat országos listás mandátumot tudott kiadni.
Ezt követően az NVB összevetette az országos listákon szereplő, illetve az egyéni választókerületekben mandátumot szerző jelöltek neveit, és ennek alapján állapította meg, mely képviselők kaptak mandátumot az országos listáról, a listán szereplő sorrendben (azok a jelöltek, akik egyéni választókerületben mandátumot szereztek, az országos listán nem juthatnak mandátumhoz).
Az országos listás eredménymegállapító határozat ellen egy napon belül a Kúriához lehet fordulni bírósági felülvizsgálati kérelemmel.
(MTI)
