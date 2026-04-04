Megnyílik a Citadella: Orbán Viktor beszédével kezdődik az új korszak

Új fejezet kezdődik a budapesti Citadella történetében: a teljesen megújult erőd húsvét vasárnap megnyitja kapuit a látogatók előtt, az eseményen pedig beszédet mond Orbán Viktor is.

A beruházás célja nem csupán az épület helyreállítása volt, hanem az is, hogy a korábban elzárt, leromlott állapotú területből nyitott, korszerű közösségi tér jöjjön létre a Gellért-hegyen.