Megjelent a grafikon, ami sokak szemét felnyithatja: a Tisza kormányzásával nélkülözésre kényszerülnének a magyarok

Szalai Piroska bejegyzésében politikai állásfoglalást is tett. Kiemelte, a Tisza Párt és Brüsszel megszüntetné a családtámogatásokat, valamint átalakítaná az adórendszert, többek között progresszív adózást vezetne be, ami a lakosság jelentős részének nettó jövedelmét csökkentené és növelné a nélkülözők számát.

Ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a Fidesz kormány fenntartaná a családtámogatási rendszert, megőrizné az egykulcsos személyi jövedelemadót, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket és mentességeket.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a választókat a Fidesz támogatására buzdította és arra kérte őket, hogy „vigyázzanak az eddig elért eredményekre”.