Még meg sem választották Magyar Pétert, máris elkövethetett egy hatalmas hibát

Pokol Béla hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben alkotmányos eszköz is rendelkezésre áll: az absztrakt alkotmányértelmezés kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. Ennek lehetőségét az alkotmánybírósági törvény 38. paragrafusa biztosítja, amelynek alapján több szereplő – köztük a köztársasági elnök – is indítványozhatja az alaptörvény értelmezését konkrét alkotmányjogi probléma kapcsán.

Szerinte az államfő már a május 5-i alakuló ülés után azonnal kezdeményezheti az eljárást. Amennyiben az Alkotmánybíróság megállapítja a jogsértést, azzal precedens születhet: ebben az esetben

Magyar Péter lehet az első miniszterelnök, aki már jelölti pozícióban alkotmánysértést követett el.

„Az államfő megtehetné azt is a jelzett alakuló ülés előtt, hogy az általa már bejelentett miniszterelnök-javaslatát Magyar Péter sértegetéseire tekintettel visszavonja, és a nyilvánosság előtt bejelentve rögzítené, hogy csak a választásokon győztes Tisza Párt más vezetőjének személyét hajlandó javasolni az Országgyűlésnek” – vetette fel Pokol Béla.