sulyok tamás tisza párt pokol béla országgyűlés Magyar Péter alkotmánybíróság államfő miniszterelnök

Még meg sem választották Magyar Pétert, máris elkövethetett egy hatalmas hibát

2026. április 19. 22:20

Magyar Péter lehet az első miniszterelnök, aki már jelölti pozícióban alkotmánysértést követett el, mivel példátlan módon politikai offenzívát indított a köztársasági elnök ellen. Azonban Sulyok Tamásnak megvannak az eszközei, hogy megvédje magát az alkotmánysértő támadástól.

2026. április 19. 22:20
null

Ha a miniszterelnök alkalmatlannak tartja az államfőt, akkor az alaptörvény 13. cikke alapján megfosztási eljárást kezdeményezhet az Országgyűlésben, konkrét indoklással. Enélkül azonban 

a nyilvánosság előtti általános politikai támadások feltehetően alkotmánysértők lehetnek, amit végső soron az Alkotmánybíróság állapíthat meg 

– mutatott rá közösségi oldalán Pokol Béla.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az egykori alkotmánybíró felhívta a figyelmet: a választásokon győztes párt elnöke több alkalommal is lemondásra szólította fel az államfőt és más hatalmi ágak vezetőit. Úgy látja, ez a gyakorlat a jövőben is folytatódhat, ami 

felveti a hatalmi ágak megosztásának elvének sérelmét.

Pokol Béla hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben alkotmányos eszköz is rendelkezésre áll: az absztrakt alkotmányértelmezés kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. Ennek lehetőségét az alkotmánybírósági törvény 38. paragrafusa biztosítja, amelynek alapján több szereplő – köztük a köztársasági elnök – is indítványozhatja az alaptörvény értelmezését konkrét alkotmányjogi probléma kapcsán.

Szerinte az államfő már a május 5-i alakuló ülés után azonnal kezdeményezheti az eljárást. Amennyiben az Alkotmánybíróság megállapítja a jogsértést, azzal precedens születhet: ebben az esetben 

Magyar Péter lehet az első miniszterelnök, aki már jelölti pozícióban alkotmánysértést követett el.

„Az államfő megtehetné azt is a jelzett alakuló ülés előtt, hogy az általa már bejelentett miniszterelnök-javaslatát Magyar Péter sértegetéseire tekintettel visszavonja, és a nyilvánosság előtt bejelentve rögzítené, hogy csak a választásokon győztes Tisza Párt más vezetőjének személyét hajlandó javasolni az Országgyűlésnek” – vetette fel Pokol Béla.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. április 20. 00:16 Szerkesztve
Rögtön a választás után felszólította Sulyok elnököt, hogy mondjon le, erre emlékszem én is. Ha ez az ostoba kijelentés a saját fejében fogant, és ezt el is tudom képzelni, akkor hülye. Ha pedig a tanácsadóitól jön, akkor meg igen fogalmatlan, idióta tanácsadói lehetnek!
kobi40
2026. április 20. 00:08
“a választásokon győztes Tisza Párt más vezetőjének személyét hajlandó javasolni az Országgyűlésnek” Ha tökös, megteszi. És akkor a mentelmi jog?
kobi40
2026. április 20. 00:03
Ez a pojáca akar köztársasági elnök lenni keresztapa után?! Azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a közt.elnök a honvédelmi főparancsnok.
fintaj-2
2026. április 19. 23:29
"Megáradt a rest, magyar Tisza, Vize Lajtától Oltig szalad. Ujjongnak a ludak, a gémek S azok a rabló, azok az ősi Griff-madarak. Ár, szürkeség, víz-gőz, pocsolya S a nagy magyar Alföld felett Fészketlenül, kiverve röpdös Riadt szivekkel egy szép énekű Madár-sereg" (Ady)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!