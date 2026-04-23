tisza robert fico szlovákia tárgyalás Magyar Péter

Magyar Péter telefont ragadott: közölte Ficóval, minek kell teljesülnie ahhoz, hogy hajlandó legyen együttműködni Szlovákiával

2026. április 23. 13:05

Már azt is tudjuk, mikor találkozhat egymással személyesen a két vezető.

2026. április 23. 13:05
null

Magyar Péter telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel – közölte a Tisza Párt csütörtökön a Facebook-oldalán.

Mint írták: „Magyar Péter elmondta, a Tisza csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes-dekrétumokra hivatkozva.”

„A Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csakis a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet” – olvasható a bejegyzésben.

A tárgyalások személyesen folytatódnak a soron következő európai tanácsi találkozón Brüsszelben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Tisza Párt

***

 

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. április 23. 14:43
A Petya Radnaival a hátamögött már egyből azt hiszi, hogy ő az amerikai elnök. Pedig csak a volt nagykövet. Valahogy a kárpátaljai magyarok felé nem ennyire határozott.
csapláros
2026. április 23. 14:41 Szerkesztve
Balfaszjankó aki most is a nadrágszíját csattogtatta Ficónak, hogy majd mindenki hasraesik tőle, hogy milyen fasza legény, faszább még a kócos külügyérünknél és a Libajnainál is. Többet ártott vele a felvidéki magyarságnak, mint a kádári - gyurcsányi a külországi magyarságot magasról leszaró politikák összesítve. 1. Először is ki a faszom ez a Poloskapeti, hogy csak úgy a felvidéki magyarság FEJE FÖLÖTT kezd el rendezkedni Benes ügyben ? Ahelyett, hogy előzetesen konzultált volna velük, hogy mégis mi a faszom lenne NEKIK a legjobb. Orbán is így tett anno, amikor Bécsbe rendelte magához a felvidéki magyarok képviselőit és csak a velük való konzultáció UTÁN tárgyalt bárki tóttal (Radicsnéval, Ficóval). 2. Ficónak semmiből nem áll előugrasztania bárki magyar gyűlölő ÚJ Slotát, aki hasonló ámokfutással ritkítja a felvidéki magyarság sorait, úgy, hogy szarrá savazza Magyarországot, élén a Poloskapeti teljes sleppjével. De csak rázzák tovább a pofonfát, lesz ez még így sem...
masikhozzaszolo
2026. április 23. 14:41 Szerkesztve
Magyar Péter ha megtámadja Szlovákiát, akkor agresszor? És mögöttünk, vagy a szlovákokkal lesz a Nato? Csak jó lehet az, olyan lelkes Európa a háborúktól! Vagy ha minket támadnak meg, pl. az ukránok, akkor lelkes csak? Ez le lett hallgatva?
Canadian
2026. április 23. 14:39 Szerkesztve
Ezzel a követeléssel történetesen egyetértek. Nem kell mindent zsigerből elítélni, csak mert MP tette. Családom apai ágon felvidéki volt. Trianon után elkobozták minden vagyonukat és kitelepítették őket. Apám már csonka Magyarországon született.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!