Magyar Péter telefont ragadott: közölte Ficóval, minek kell teljesülnie ahhoz, hogy hajlandó legyen együttműködni Szlovákiával

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken
A hírről Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter számolt be közösségimédia-profilján.
Magyar Péter telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel – közölte a Tisza Párt csütörtökön a Facebook-oldalán.
Mint írták: „Magyar Péter elmondta, a Tisza csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is,
hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes-dekrétumokra hivatkozva.”
„A Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csakis a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet” – olvasható a bejegyzésben.
A tárgyalások személyesen folytatódnak a soron következő európai tanácsi találkozón Brüsszelben.
