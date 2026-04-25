Magyar Péter fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a leendő kabinet változásokat vár el a Vajdaságba érkező magyarországi források felhasználásában, különös tekintettel az átláthatóságra.

A pártelnök bejelentette, hogy a kormány megalakulását követően visszamenőleg is vizsgálni fogják a támogatások felhasználását. Mint fogalmazott:

„A Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogjuk vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is.”

Magyar Péter emellett kritikát fogalmazott meg a vajdasági Pannon RTV működésével kapcsolatban is. Állítása szerint a csatornán „két év alatt csak kétszer hangzott el a legerősebb magyar párt (a TISZA) neve”.