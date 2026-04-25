Magyar Péter fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét

Magyar Péter megnevezte a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettesét
A Tisza Párt elnöke támogatásáról biztosította a vajdasági magyarokat, ugyanakkor több kritikát is megfogalmazott a Szövetséggel kapcsolatban.
Magyar Péter szombaton egyeztetett Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével – írta a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán.
A találkozót követően Magyar Péter arról beszélt, hogy a Szerbia északi részén élő magyar közösség számíthat a Tisza-kormány támogatására.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a leendő kabinet változásokat vár el a Vajdaságba érkező magyarországi források felhasználásában, különös tekintettel az átláthatóságra.
A pártelnök bejelentette, hogy a kormány megalakulását követően visszamenőleg is vizsgálni fogják a támogatások felhasználását. Mint fogalmazott:
„A Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogjuk vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is.”
Magyar Péter emellett kritikát fogalmazott meg a vajdasági Pannon RTV működésével kapcsolatban is. Állítása szerint a csatornán „két év alatt csak kétszer hangzott el a legerősebb magyar párt (a TISZA) neve”.
Emellett a leendő miniszterelnök azt is kritizálta, hogy választási beszédét a külhöni magyarokra vonatkozó rész leadása nélkül sugározta a vajdasági csatorna.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
