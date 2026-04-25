Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

04. 25.
szombat
vajdaság tisza párt pásztor bálint szerbia Magyar Péter

Magyar Péter fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét

2026. április 25. 11:43

A Tisza Párt elnöke támogatásáról biztosította a vajdasági magyarokat, ugyanakkor több kritikát is megfogalmazott a Szövetséggel kapcsolatban.

2026. április 25. 11:43
null

Magyar Péter szombaton egyeztetett Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével – írta a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán.

A találkozót követően Magyar Péter arról beszélt, hogy a Szerbia északi részén élő magyar közösség számíthat a Tisza-kormány támogatására. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a leendő kabinet változásokat vár el a Vajdaságba érkező magyarországi források felhasználásában, különös tekintettel az átláthatóságra.

A pártelnök bejelentette, hogy a kormány megalakulását követően visszamenőleg is vizsgálni fogják a támogatások felhasználását. Mint fogalmazott:
„A Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogjuk vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is.”

Magyar Péter emellett kritikát fogalmazott meg a vajdasági Pannon RTV működésével kapcsolatban is. Állítása szerint a csatornán „két év alatt csak kétszer hangzott el a legerősebb magyar párt (a TISZA) neve”

Emellett a leendő miniszterelnök azt is kritizálta, hogy választási beszédét a külhöni magyarokra vonatkozó rész leadása nélkül sugározta a vajdasági csatorna.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
komloisracok
2026. április 25. 12:39
Megint fenyegetőzik s szarházi. Remélem úgy végzi mint 1956-ban az AVH-sok
pollip
2026. április 25. 12:28
"írta még Orbán Anita, amivel arra utalt, hogy Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról." A HVG cikkében van ez az érdekesség. MP nem mert Brüsszelbe menni tárgyalni? Sok feladata lesz így a minelnök helyettesnek!
google-2
2026. április 25. 12:26
Kritizálod te a jó édesanyádat, de nem a mi magyarjainkat, globalista hulladék! Állandóan arról beszél, hogy a valaha volt legnagyobb felhatalmazást kapta - a Kádáré azért nagyobb volt - de állandóan azon pampog, miért nem szeretik őt többen, miért nem szereti őt mindenki is. Mindenkit megvádol, mindenkit fenyeget, mindent kivizsgáltat! Jó kis diktátort ültettek a nyakunkba, külföldi segédlettel. Hát köszönjük!
pollip
2026. április 25. 12:06
Végülis megvádolta őket, hogy biztosan lopnak -csalnak! Magából indul ki MP!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!