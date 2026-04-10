Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 10.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fagyok időjárás Ukrajna Magyar Péter EU-tagság

Dermesztő fordulat rázta meg az országot; Ukrajna a csatlakozást sürgeti; Magyar Péter elszólta magát; botrányos videó került nyilvánosságra

2026. április 10. 09:21

Szokatlan időjárás, geopolitikai fejlemények és újabb politikai botrányok is meghatározták a napot. A történések a mindennapoktól egészen a nemzetközi politikáig több területen is hatással voltak. Ezek voltak a csütörtök legolvasottabb hírei.

A csütörtöki hírek egyszerre szóltak a hirtelen jött lehűlésről, az ukrajnai folyamatokról és a magyar belpolitika újabb fordulatairól. Több egymástól eltérő, mégis nagy visszhangot kiváltó ügy került a figyelem középpontjába.

Fagy sokkolta az országot

Több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet csütörtök hajnalban, Mihálygergén mínusz 5,1 fokot mértek. 

A gyors lehűlést a hideg légtömeg és a kevés felhő okozta az éjszaka első felében. 

Az előrejelzések szerint a következő hajnal még keményebb fagyokat hozhat.

Ukrajna EU-csatlakozása napirenden

Ukrajnában úgy látják, hogy az Európai Unió 2027-ben dönthet a csatlakozásról. 

A tárgyalásokban már olyan országok is aktívan részt vesznek, mint Németország, Franciaország és Hollandia. 

A folyamat kulcsa továbbra is a szükséges reformok végrehajtásának üteme marad.

Új hangfelvétel került elő

Egy nyilvánosságra került felvételen Magyar Péter arról beszél, hogy 

g*ci nagy háború lesz.

A felvétel alapján a nyilvános megszólalásai és a zárt körben elhangzott mondatai között ellentmondás rajzolódik ki. A videó jelentős politikai visszhangot váltott ki.

Új videó a korábbi botrányról

Egy eddig nem látott felvétel került elő a Magyar Péterhez köthető dulakodásról. A videó egy olyan telefonról származik, amelyet a történet szerint a Dunába dobtak, majd később visszaállították az adatait. 

A felvétel új részleteket mutat meg az esetről.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. április 10. 09:32
Ábrahám Róbert videója-Vadhajtások!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!