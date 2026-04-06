Bajban van, hogy mit mondjon ma? Íme tíz könnyen megjegyezhető locsolóvers
Könnyen cserbenhagyja az emlékezete, ha izgul? Az alábbi tíz rövid locsolóverset erre találták ki.
Idén is eljött húsvéthétfő, tehát a locsolkodás ideje. Megkerestük azokat a locsolóverseket, amelyeket szinte lehetetlen elfelejtetni.
Íme a tíz legegyszerűbb locsolóvers:
1.
Van víz elég, nem kell kölni,
Azzal foglak lefröcskölni!
2.
Erdőn-mezőn nyitott szemmel,
sok virágra lel az ember.
Én most őket megöntözöm,
Piros tojást megköszönöm.
3.
Fúj a szél, szánt az eke,
Meglocsolhatlak-e?
4.
Zöld erdőben jártam,
Lejártam a lábam,
Már mindenem dagad,
Locsold meg most magad!
5.
Ól sarkában disznó röfög,
meglocsollak, aztán mögyök!
6.
Kék erdőben jártam,
Zöld ibolyát láttam,
Azt hiszed, hogy színvak vagyok?
Húzzak el, vagy locsolhatok?
7.
Trágyadombon él a bögöly,
Meglocsollak, meg ne dögölj!
8.
Idegosztályon a helyem,
meglocsollak, kedves nejem!
9.
Tojás, kisfröccs, piros festék,
Meglocsollak, dicsértessék.
10.
Rózsavíz a kezembe,
Hadd öntsem a fejedre!
+ 1 az otthonülő típusoknak
Jó dolog a locsolkodás,
meg a sok kis piros tojás,
viszont én már öreg vagyok,
sms-ben locsolgatok.
Nyitókép: MTI/Varga György