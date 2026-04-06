locsolóvers húsvéthétfő húsvét orbán viktor

Bajban van, hogy mit mondjon ma? Íme tíz könnyen megjegyezhető locsolóvers

2026. április 06. 08:13

Könnyen cserbenhagyja az emlékezete, ha izgul? Az alábbi tíz rövid locsolóverset erre találták ki.

2026. április 06. 08:13

Idén is eljött húsvéthétfő, tehát a locsolkodás ideje. Megkerestük azokat a locsolóverseket, amelyeket szinte lehetetlen elfelejtetni.

Mindegy, hogy vödör vízzel vagy kölnivel történik, a locsolóvers kihagyhatatlan eleme a locsolásnak (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
Mindegy, hogy vödör vízzel vagy kölnivel történik, a locsolóvers kihagyhatatlan eleme a locsolásnak (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Íme a tíz legegyszerűbb locsolóvers:

1.

Van víz elég, nem kell kölni,
Azzal foglak lefröcskölni!

2.

Erdőn-mezőn nyitott szemmel,
sok virágra lel az ember.
Én most őket megöntözöm,
Piros tojást megköszönöm.

3.

Fúj a szél, szánt az eke,
Meglocsolhatlak-e?

4.

Zöld erdőben jártam,
Lejártam a lábam,
Már mindenem dagad,
Locsold meg most magad!

5.

Ól sarkában disznó röfög,
meglocsollak, aztán mögyök!

6.

Kék erdőben jártam,
Zöld ibolyát láttam,
Azt hiszed, hogy színvak vagyok?
Húzzak el, vagy locsolhatok?

7.

Trágyadombon él a bögöly,
Meglocsollak, meg ne dögölj!

8.

Idegosztályon a helyem,
meglocsollak, kedves nejem!

9.

Tojás, kisfröccs, piros festék,
Meglocsollak, dicsértessék.

10.

Rózsavíz a kezembe,
Hadd öntsem a fejedre!

+ 1 az otthonülő típusoknak

Jó dolog a locsolkodás,
meg a sok kis piros tojás,
viszont én már öreg vagyok,
sms-ben locsolgatok.

Esetleg húsvéthétfőn is kell egy kis politika? Orbán Viktor idén is beszélt a családi szokásokról, azt is elárulta, melyik az ő kedvenc locsolóverse.

Nyitókép: MTI/Varga György

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
•••
2026. április 06. 12:35 Szerkesztve
Nincs magyar nő már az utcán Nem futok én gádzsik után. Nincsen senkim nem csajozok Az idén én már nem locsolok.
reepcze-2
2026. április 06. 11:24
Locsolkodni jöttem illatos vízzel, Örömhírt mondani boldog tiszta szívvel. Az Úr újra él, győz a sír felett! Krisztus feltámadt, boldog ünnepet! Szabad-e locsolni?
Obsitos Technikus
2026. április 06. 09:38
A temus apácaliliom locsolóverse Radnainak: Zöld erdőbe' hó van, szopjál le, oszt jóvan.
hakapeszim
2026. április 06. 09:35
Sosem jártam locsolkodni, összesen párszor életemben. Szabolcs megyében, rokonoknál. A sokadik porta után azt sem tudtam már, kiknél vagyunk - úgy, hogy sofőr voltam, nem ittam. Ugyanakkor, főleg ha van bennem egy kanyar, könnyen faragok kín - rímeket, akár beszélni is tudok rímekben. Ipa - napa, retye - rutya, Még egy feles, eben guba! Ég a gyomor, dagad a máj, Kihívás, hogy hazatalálj. Na, még egyet, itt ne hagyd mán! Nem bírod, vagy kislyány vagy tán? Autóval vagy? Ne félj, öcsém! A rendőröket ismerem én!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!