„Lapáttal fogják agyonverni” – Karácsony korábban keményen meccselt Vitézyvel

Vitézy Dávid azzal támadta Karácsony Gergelyt, hogy a 2019-ben tett ígéreti közül alig sikerült valamit elérnie. Karácsony cserébe azzal igyekezett Vitézyt hitelteleníteni, hogy azt állította róla, valójában a Fidesz embere.

Nem mellesleg a most Vitézy Dávidot felkérő Magyar Péter ugyanezt terjesztette még két évvel ezelőtt. Vitézy azt is felrótta az akkori kampányban Karácsonynak, hogy számára Budapest csak ugródeszka, egy színpad. De a főpolgármestert az is nagyon bosszanthatta, hogy Vitézy Dávid közlekedési szakemberként lesújtó véleménnyel volt a BKK működéséről.

Mindezt figyelembe véve nem lenne meglepő, ha Karácsony Gergely örömében egy kis megkönnyebbülés is lenne, hogy elköszönhet attól az embertől, aki az egyik legnagyobb vetélytársa volt a fővárosi politikában.

Igaz, korántsem szabadult meg Vitézytől,

ráadásul a leendő közlekedésért felelős miniszter és Budapest főpolgármestere között személytől függetlenül mindig is kódolva volt némi súrlódás. Meglátjuk, hogy a jövőben felmerülő érdekellentétek kiújítják-e a személyes ellentéteket.