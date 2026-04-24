04. 24.
péntek
vitézy dávid fidesz főpolgármester karácsony gergely Magyar Péter budapest miniszter

„Lapáttal fogják agyonverni” – Karácsony korábban keményen meccselt Vitézyvel

2026. április 24. 19:45

Nem lenne meglepő, ha Karácsony Gergely örömében egy kis megkönnyebbülés is lenne, hogy elköszönhet attól az embertől, aki az egyik legnagyobb vetélytársa volt a fővárosi politikában.

Mint ismert, Vitézy Dávidot, a fővárosi Podmaniczky-frakció vezetőjét kérte fel közlekedési miniszternek Magyar Péter. A leendő tárcavezetőnek Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere már gratulált is. A városvezető a Facebook-oldalán azt írta, nagy szükség van egy olyan közlekedési miniszterre, aki képes meghaladni a Budapest és a vidék közötti szembeállítást.

Úgy fogalmazott, ez nemcsak a főváros, hanem az egész ország szempontjából is kulcsfontosságú.

Lehet azonban egy másik oka is Karácsony örömének: mostantól nem kell a fővárosi közgyűlésben kerülgetnie azt az embert, akit a 2024-es önkormányzati választáson alig néhány száz szavazattal tudott csak legyőzni. A főpolgármester már akkor heves indulatokat táplált Vitézy Dáviddal szemben, amikor még csak felröppent, hogy elindul ellene. Karácsony Gergely egy beszélgetésben – amelyről később hangfelvétel szivárgott ki – azt mondta, ha Vitézy elvállalja a jelöltséget, 

lapáttal fogják agyonverni”.

Emlékezetes, hogy az önkormányzati választás kampányában 

Vitézy Dávid azzal támadta Karácsony Gergelyt, hogy a 2019-ben tett ígéreti közül alig sikerült valamit elérnie. Karácsony cserébe azzal igyekezett Vitézyt hitelteleníteni, hogy azt állította róla, valójában a Fidesz embere.

Nem mellesleg a most Vitézy Dávidot felkérő Magyar Péter ugyanezt terjesztette még két évvel ezelőtt. Vitézy azt is felrótta az akkori kampányban Karácsonynak, hogy számára Budapest csak ugródeszka, egy színpad. De a főpolgármestert az is nagyon bosszanthatta, hogy Vitézy Dávid közlekedési szakemberként lesújtó véleménnyel volt a BKK működéséről.

Mindezt figyelembe véve nem lenne meglepő, ha Karácsony Gergely örömében egy kis megkönnyebbülés is lenne, hogy elköszönhet attól az embertől, aki az egyik legnagyobb vetélytársa volt a fővárosi politikában. 

Igaz, korántsem szabadult meg Vitézytől, 

ráadásul a leendő közlekedésért felelős miniszter és Budapest főpolgármestere között személytől függetlenül mindig is kódolva volt némi súrlódás. Meglátjuk, hogy a jövőben felmerülő érdekellentétek kiújítják-e a személyes ellentéteket.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán
 

 

gullwing
2026. április 24. 21:11
Vitézy egy lúzer.. Lassan több a munkahelye mint az éveinek száma ahonnan dolgavégezetlenül távozott.. tarlós és Lázár sem volt vele megelégedve, és ezt nyiltan is kimondták.
kobi40
•••
2026. április 24. 20:31 Szerkesztve
Ami késik, nem múlik. Lesz ott még bejelentkező. Majd váltja egy oligarcha ezt a bàrgyú aligmarchát.
backsplash
2026. április 24. 20:02
Várjuk a csodát a MÁV-nál! :D
