„Lapáttal fogják agyonverni” – Karácsony korábban keményen meccselt Vitézyvel

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Nem lenne meglepő, ha Karácsony Gergely örömében egy kis megkönnyebbülés is lenne, hogy elköszönhet attól az embertől, aki az egyik legnagyobb vetélytársa volt a fővárosi politikában.
Mint ismert, Vitézy Dávidot, a fővárosi Podmaniczky-frakció vezetőjét kérte fel közlekedési miniszternek Magyar Péter. A leendő tárcavezetőnek Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere már gratulált is. A városvezető a Facebook-oldalán azt írta, nagy szükség van egy olyan közlekedési miniszterre, aki képes meghaladni a Budapest és a vidék közötti szembeállítást.
Úgy fogalmazott, ez nemcsak a főváros, hanem az egész ország szempontjából is kulcsfontosságú.
Lehet azonban egy másik oka is Karácsony örömének: mostantól nem kell a fővárosi közgyűlésben kerülgetnie azt az embert, akit a 2024-es önkormányzati választáson alig néhány száz szavazattal tudott csak legyőzni. A főpolgármester már akkor heves indulatokat táplált Vitézy Dáviddal szemben, amikor még csak felröppent, hogy elindul ellene. Karácsony Gergely egy beszélgetésben – amelyről később hangfelvétel szivárgott ki – azt mondta, ha Vitézy elvállalja a jelöltséget,
lapáttal fogják agyonverni”.
Emlékezetes, hogy az önkormányzati választás kampányában
Vitézy Dávid azzal támadta Karácsony Gergelyt, hogy a 2019-ben tett ígéreti közül alig sikerült valamit elérnie. Karácsony cserébe azzal igyekezett Vitézyt hitelteleníteni, hogy azt állította róla, valójában a Fidesz embere.
Nem mellesleg a most Vitézy Dávidot felkérő Magyar Péter ugyanezt terjesztette még két évvel ezelőtt. Vitézy azt is felrótta az akkori kampányban Karácsonynak, hogy számára Budapest csak ugródeszka, egy színpad. De a főpolgármestert az is nagyon bosszanthatta, hogy Vitézy Dávid közlekedési szakemberként lesújtó véleménnyel volt a BKK működéséről.
Mindezt figyelembe véve nem lenne meglepő, ha Karácsony Gergely örömében egy kis megkönnyebbülés is lenne, hogy elköszönhet attól az embertől, aki az egyik legnagyobb vetélytársa volt a fővárosi politikában.
Igaz, korántsem szabadult meg Vitézytől,
ráadásul a leendő közlekedésért felelős miniszter és Budapest főpolgármestere között személytől függetlenül mindig is kódolva volt némi súrlódás. Meglátjuk, hogy a jövőben felmerülő érdekellentétek kiújítják-e a személyes ellentéteket.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán