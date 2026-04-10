Közvélemény-kutatások: őrült nagy felelősségük van a reményárusok hergelésének – utcai konfliktusoktól tart Giró-Szász András

Giró-Szász hozzátette, azok az intézetek – ilyen a Medián is – amelyek csak vegytisztán telefonos mérést készítenek, arra ugyan figyelnek, hogy nem, életkor, iskolai végzettség és településszerkezet szempontjából meglegyen a reprezentativitás – vagyis olyan arányban kérdezzenek a kérdezőbiztosaik például ötvenes, érettségizett, megyeszékhelyen élő nőket, amilyen arányban a magyar társadalomban is jelen vannak – ám annyira sokan tagadják meg a válaszadást, különösen a pártpreferencia tekintetében, hogy óhatatlan a torzítás. Ez azt jelenti, hogy például a Tiszának húszszázalékos előnyt mérő Medián az általuk felhívottak mindössze öt százalékának a véleményét közvetíti.

Azért olyan magas a részvételi arány náluk, mert nem súlyoznak a választ megtagadók okán, vagyis csupán a nekik válaszolók részvételi arányát mérik”

– magyarázta az elemző.

Ráadásul, mint arról a Mandiner is beszámolt, folyosói pletykák szerint a Medián és a 21 Kutatóközpont telefonos kutatásainak adatfelvételét az egykor a Jobbikhoz köthető Iránytű Intézet végzi. Az az Iránytű, ami 2018-ban a legnagyobbat tévedő kutatók közé tartozott: a Fidesz belföldi eredményét több mint 6 százalékponttal alulbecsülte, míg a Jobbik belföldi támogatottságát több mint 5 százalékponttal túlbecsülte.

Hozzátette, hogy a választ megtagadók nagy aránya általános tendencia a világban, éppen ezért találták ki a közvélemény-kutatásokban a pártpreferencia alapú súlyozást. Mint mondta, ha ezt nem végzi el valaki, akkor az eredmény torzul, amire egyébként olyan, szociológiával foglalkozó, egyébként politikai álláspontjuk szerint jellemzően kormánykritikus szakemberek is felhívták a figyelmet, mint például Szabó Andrea vagy Tóka Gábor. Szerinte számokra lefordítva ez a torzítás azt jelenti, hogy a Medián körülbelül 450 ezer biztos Fidesz-szavazóhoz nem jut el.