medián 21 kutatóközpont iránytű intézet fidesz jobbik közvélemény-kutatás

Folyosói pletykák szerint a Medián és a 21 Kutatóközpont telefonos kutatásainak adatfelvételét az egykor a Jobbikhoz köthető Iránytű Intézet végzi

2026. február 05. 13:37

2018-ban az Iránytű Intézet a legnagyobbat tévedő kutatók közé tartozott: a Fidesz belföldi eredményét több mint 6 százalékponttal alulbecsülte.

Talabér Krisztián
„Újabb érdekességet fújt be hozzám a szél: folyosói pletykák szerint a Medián és a 21 Kutatóközpont telefonos kutatásainak adatfelvételét az egykor a Jobbikhoz köthető Iránytű Intézet végzi. Amennyiben ez valóban így van, érdemes közelebbről is megnézni ezt az intézetet, amely legutóbb igazán aktív szereplőként a 2018-as országgyűlési választásokat megelőző időszakban jelent meg. (Azóta is publikált párszor, de csak ritkán, ad hoc szerűen.)

2018-ban az Iránytű Intézet a legnagyobbat tévedő kutatók közé tartozott: a Fidesz belföldi eredményét több mint 6 százalékponttal alulbecsülte, míg a Jobbik belföldi támogatottságát több mint 5 százalékponttal túlbecsülte. A választáson a Fidesz belföldön – tehát a határon túli levélszavazatok nélkül – 47,7 százalékot ért el, a Jobbik pedig 19,9 százalékot. A többi párt esetében az eltérések jellemzően a hibahatáron belül maradtak; érdemi, a hibahatárt meghaladó tévedés kizárólag a Fidesz és az akkori legnagyobb ellenzéki párt, a Jobbik esetében jelentkezett.”

cinkegolyó
2026. február 05. 15:02
21 Kutatóközpont Igazgató: Róna Dániel 21kutatokozpont.hu/rona.html 2010 és 2012 között egy kormányzati háttérintézményben, a Közpolitikai Kutatások Intézetében dolgozott. 2016 és 2019 között a Tett és Védelem Alapítvány kutatási igazgatója volt. 2013-2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, majd több alkalommal Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. 2021-ben Márki-Zay Péter kampánycsapatában dolgozott. 2018 és 2024 között a Momentum munkáját segítette.
kbs-real
2026. február 05. 14:02
Nyílt titok, hogy a Tisza a Jobbik infrastruktúráját vette át. Nem is lehet másképp, hiszen a DK nem hülye átengedni a sajátját, az MSZP-é leépült, a többi törpepártnak meg nem is volt soha.
