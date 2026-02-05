„Újabb érdekességet fújt be hozzám a szél: folyosói pletykák szerint a Medián és a 21 Kutatóközpont telefonos kutatásainak adatfelvételét az egykor a Jobbikhoz köthető Iránytű Intézet végzi. Amennyiben ez valóban így van, érdemes közelebbről is megnézni ezt az intézetet, amely legutóbb igazán aktív szereplőként a 2018-as országgyűlési választásokat megelőző időszakban jelent meg. (Azóta is publikált párszor, de csak ritkán, ad hoc szerűen.)

2018-ban az Iránytű Intézet a legnagyobbat tévedő kutatók közé tartozott: a Fidesz belföldi eredményét több mint 6 százalékponttal alulbecsülte, míg a Jobbik belföldi támogatottságát több mint 5 százalékponttal túlbecsülte. A választáson a Fidesz belföldön – tehát a határon túli levélszavazatok nélkül – 47,7 százalékot ért el, a Jobbik pedig 19,9 százalékot. A többi párt esetében az eltérések jellemzően a hibahatáron belül maradtak; érdemi, a hibahatárt meghaladó tévedés kizárólag a Fidesz és az akkori legnagyobb ellenzéki párt, a Jobbik esetében jelentkezett.”