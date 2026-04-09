Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
Egy normális közösség kiveti magából az ilyen embert, ti meg tapsoltok neki?
„Ezt most még megemésztem... »g*ci nagy háború lesz« (mondja MP a ma nyilvánosságra került videón)... itt nemcsak amit mond és az, hogy egy kampányt épített ez a szerencsétlen arra, hogy nincs háború, hanem az, hogy ezt úgy mondja, mintha ez valami laza kis vicces dolog lenne. Mintha a háború az olyan szituáció, hogy jaj csak van aztán volt.
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
Az pedig, hogy ismét hogy beszél, az már ugye említésre sem méltó. Tudjuk ez a cool, ugye?
Mikor hallottátok Ti Orbán Viktort valaha így beszélni??
Álljunk mar le. Egy normális közösség kiveti magából az ilyen embert, ti meg tapsoltok neki? És jót nevetünk azon, hogy g*ci nagy háború lesz?”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP