Jó hír a Fidesz szavazóinak: megmozdultak a jobboldaliak is!

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A tiszások nagyon aktívak voltak a kampányban, de úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is – véli a kormánypárt kampányfőnöke.
Magyarországon országgyűlési választás zajlik.
Délelőtt 9-ig a választópolgárok 16,89 százaléka szavazott, ami történelmi rekord:
az eddigi részvételi rekordot jelentő 2018-as választásokon reggel 9 órakor a választók 13,17 százaléka szavazott le. Akkor végül 70,22 százalékos részvétellel zárultak az urnák.
„A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett, és most is úgy van,
hogy a tiszások nagyon aktívak voltak az egész kampányban, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses. Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is. Most mi jövünk!” – írja Orbán Balázs.
