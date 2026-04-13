Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
átjelentkezés szavazó választás számolás voks

Itt vannak a részletek: még ennyi szavazatot kell megszámolni

2026. április 13. 11:04

Még lesz dolguk a szavazatszámlálóknak.

Legfeljebb 381 ezer, magyarországi lakóhellyel rendelkező választó szavazatát nem számolták még meg a szavazatszámláló bizottságok. Ez a szám az átjelentkezéssel szavazók, a külképviseleteken voksolók és azok szavazataiból áll, akik olyan szavazókörben szavaznak, ahová ezeket a voksokat még várják.

Azok a választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen vagy a 149 külképviselet egyikén adták le a voksukat, a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire szavaztak, így szavazataikat vissza kell juttatni a lakóhelyük szerinti választókerületbe. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat. Mind a 106 egyéni választókerületben van azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezek a szavazókörök ugyanis várják a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait, és csak azt követően számlálják össze a voksokat, amint azok is megérkeztek. Ezekben a szavazókörökben leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik őket.

Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) kerülnek még hétfőn. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük az NVI-hez.

Ezt követően az NVI választókerületenként szétválogatja ezeket a szavazatokat, majd eljuttatja a megfelelő választókerületekbe. Ott átadják a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat.

A www.valasztas.hu oldal mind a 106 egyéni választókerület esetében közzétette a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben. E szerint az utazó szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381 409 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó normál szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Sárkányasszony
2026. április 13. 12:46
ezek rontják a fidesz eredményeket, ez biztos, a külföldön élők mind nagy ellenzékiek
Válasz erre
0
1
szim-patikus
2026. április 13. 12:17
1-2.3
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!