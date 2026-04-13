Itt vannak a részletek: még ennyi szavazatot kell megszámolni

Legfeljebb 381 ezer, magyarországi lakóhellyel rendelkező választó szavazatát nem számolták még meg a szavazatszámláló bizottságok. Ez a szám az átjelentkezéssel szavazók, a külképviseleteken voksolók és azok szavazataiból áll, akik olyan szavazókörben szavaznak, ahová ezeket a voksokat még várják.

Azok a választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen vagy a 149 külképviselet egyikén adták le a voksukat, a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire szavaztak, így szavazataikat vissza kell juttatni a lakóhelyük szerinti választókerületbe. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat. Mind a 106 egyéni választókerületben van azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezek a szavazókörök ugyanis várják a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait, és csak azt követően számlálják össze a voksokat, amint azok is megérkeztek. Ezekben a szavazókörökben leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik őket.