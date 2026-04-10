Itt az előrejelzés: a választások napjára is tartogat meglepetést az időjárás
2026. április 10. 11:23
Hó és dér fehérítette ki a tájat a Bükkben.
2026. április 10. 11:23
Szokatlanul télies arcát mutatta az április a hét végén: pénteken a magasabban fekvő területeken, különösen az északi hegyvidékeken hózáporok fehérítették ki a tájat, miközben országszerte fagyos reggelre ébredhettünk – írja az Időkép. A hidegfrontot követően jelentősen lehűlt a levegő, több helyen dér képződött, a Bükkben és más hegycsúcsokon pedig átmenetileg visszatért a tél. Napközben ugyan helyenként kisüt a nap, de a hőmérséklet továbbra is alacsonyan alakul, délután is csupán 8–14 fokot mérhetünk.
A hétvégén azonban fokozatos felmelegedés veszi kezdetét: szombaton már enyhébb, többfelé napos idő várható, bár hajnalban még több helyen előfordulhat gyenge fagy. A nappali csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, és csak elszórtan – főként keleten – fordulhat elő zápor, miközben a szél sem lesz jelentős.
A vasárnapi időjárás – amely egyben a magyar választások napja – már kifejezetten kedvezőnek ígérkezik. Az ország nagy részén többórás napsütés várható, a hőmérséklet 13 és 19 fok közé emelkedik, és számottevő csapadék sem valószínű. Bár a reggel még hűvös lehet, napközben már igazi tavaszi, szabadtéri programokra is alkalmas idő segítheti a választókat.
