Itt az előrejelzés: a választások napjára is tartogat meglepetést az időjárás

Szokatlanul télies arcát mutatta az április a hét végén: pénteken a magasabban fekvő területeken, különösen az északi hegyvidékeken hózáporok fehérítették ki a tájat, miközben országszerte fagyos reggelre ébredhettünk – írja az Időkép. A hidegfrontot követően jelentősen lehűlt a levegő, több helyen dér képződött, a Bükkben és más hegycsúcsokon pedig átmenetileg visszatért a tél. Napközben ugyan helyenként kisüt a nap, de a hőmérséklet továbbra is alacsonyan alakul, délután is csupán 8–14 fokot mérhetünk.

A hétvégén azonban fokozatos felmelegedés veszi kezdetét: szombaton már enyhébb, többfelé napos idő várható, bár hajnalban még több helyen előfordulhat gyenge fagy. A nappali csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, és csak elszórtan – főként keleten – fordulhat elő zápor, miközben a szél sem lesz jelentős.