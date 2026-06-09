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jégeső időjárás zivatar szél

Jégeső és zivatar: a fél országra kiadták a figyelmeztetést

2026. június 09. 06:45

Kedden már beköszön hidegfront.

2026. június 09. 06:45
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A HungaroMet információi alapján kedden kedden az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomolyfelhők mellett 

általában sok napsütés várható.

Délutánig elvétve, majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben 

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elszórtan lehet zápor, zivatar, illetve jégeső.

Hozzáteszik: a lokális intenzív csapadék körülbelül 10-20 milliméternyi lehet, amelyet kisebb szemű – kisebb, mint 2 centiméter – jég kísérhet. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd a Dunántúlon északnyugatira forduló szél, de 

zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések,

amelyek a 60-70, egy erősebb cellában pedig akár a 80 kilométer/órát is elérhetik. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.

A zivatarok miatt nyolc vármegyére, egészen pontosan Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyékre adtak ki elsőfokú (sárga) figyelmeztetést. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti, de esetenként megerősödhet a szél és jégeső is előfordulhat.

Nyitókép: Yuri CORTEZ / AFP
 

Összesen 1 komment

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Nagyhuba1
2026. június 09. 07:17
Egyenlőre jól halad az ország széthúzása.
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