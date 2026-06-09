Jégeső és zivatar: a fél országra kiadták a figyelmeztetést

amelyek a 60-70, egy erősebb cellában pedig akár a 80 kilométer/órát is elérhetik. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.

A zivatarok miatt nyolc vármegyére, egészen pontosan Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyékre adtak ki elsőfokú (sárga) figyelmeztetést. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti, de esetenként megerősödhet a szél és jégeső is előfordulhat.

Nyitókép: Yuri CORTEZ / AFP

