Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kullancsfigyelő szezon kullancs eltávolítás

Itt a kullancsszezon, mit tegyünk? – tévhitek és megoldások

2026. április 19. 15:21

Nem minden kullancs fertőz, de minden esetben érdemes óvatosnak lennünk, és azonnal eltávolítani a bőrünkbe fúródott egyedet. Sőt, már egy kullancsfigyelő applikáción keresztül is be lehet jelenteni a gyanús vérszívókat.

Kőnig Róbert
Kőnig Róbert

A kullancs vérszívó, a csípése nem fáj. Az első 4-6 órában nem, után viszont már fertőzhet. Vagyis minél több időt tölt a bőrünkbe fúródva, annál nagyobb esély van rá, hogy valamilyen kórokozó jut a szervezetünkbe. 

Lássuk, mit tehetünk a megelőzés érdekében!

Minden kirándulás, erdei túra, bokorban való játék után alaposan vizsgáljuk végig a meztelenre vetkőztetett gyerekeket, és ne felejtkezzünk el magunkról sem! Figyeljünk az 1 milliméteres kullancslárvákra is. A vizsgálat abban az esetben sem megspórolható, ha előzetesen valamilyen kullancsriasztóval befújtuk magunkat, ezek ugyanis nem nyújtanak százszázalékos védelmet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ha kullancsot találunk, minél hamarabb érdemes eltávolítani, ne legyen ideje fertőzni!

Az eltávolítás nem bonyolult, sőt! Egy titok van: ne nyomjuk össze a kullancs potrohát, mert akkor visszaköpheti annak tartalmát – esetleges fertőzést okozva. 

A kullancs fejét összecsípve csipesszel vagy a körmünkkel(!), egy hirtelen mozdulattal távolítsuk el! Nem szükséges tekerni, csak kihúzni, és kész is van. Semmiképp sem érdemes addig várni, amíg speciális eszközt veszünk vagy felkeressük orvosunkat; utóbbi azért is kerülendő, mert feleslegesen terhelnénk az egészségügyi dolgozókat. 

Nem probléma, ha a kullancs szájszerve benne marad! Gondoljunk erre úgy, mint egy pici szálkára a bőrben. Célszerű fertőtlenítőt használni addig a néhány napig, amíg kilökődik.

A csípés helyét figyeljük, ha a fertőtlenítés mellett piros udvara lesz, vagy láz jelentkezik a következő napokban, akkor viszont ne habozzunk orvoshoz fordulni!

A kullancsencephalitis (kullancs-agyvelőgyulladás) ellen van védőoltás!

Mi az a kullancsfigyelő program?

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) évek óta működő Kullancsfigyelő programjának célja a Magyarországon újonnan megjelenő, nem őshonos Hyalomma kullancsok megtelepedésének és terjedésének vizsgálata. Mostantól a Kullancsfigyelő oldal mellett a PragmaTick mobilalkalmazás is segíti ennek a nem őshonos kullancsnak a monitorozását. 

 

Bővebb, részletes információkat a kullancsokról, az új kullancsfigyelő alkalmazásról itt találhatnak:

Itt a tavasz, érkeznek a kullancsok – már egy appon keresztül is be lehet jelenteni a gyanús vérszívókat | HUN-REN


Nyitókép: A kullancs fejét összecsípve csipesszel vagy a körmünkkel(!), egy hirtelen mozdulattal távolítsuk el!  (Dr. Kőnig Róbert/Instagram)

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2026. április 19. 15:41
Átteleltek a kullancsok?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!