Itt a kullancsszezon, mit tegyünk? – tévhitek és megoldások

A kullancs fejét összecsípve csipesszel vagy a körmünkkel(!), egy hirtelen mozdulattal távolítsuk el! Nem szükséges tekerni, csak kihúzni, és kész is van. Semmiképp sem érdemes addig várni, amíg speciális eszközt veszünk vagy felkeressük orvosunkat; utóbbi azért is kerülendő, mert feleslegesen terhelnénk az egészségügyi dolgozókat.

Nem probléma, ha a kullancs szájszerve benne marad! Gondoljunk erre úgy, mint egy pici szálkára a bőrben. Célszerű fertőtlenítőt használni addig a néhány napig, amíg kilökődik.

A csípés helyét figyeljük, ha a fertőtlenítés mellett piros udvara lesz, vagy láz jelentkezik a következő napokban, akkor viszont ne habozzunk orvoshoz fordulni!

A kullancsencephalitis (kullancs-agyvelőgyulladás) ellen van védőoltás!

Mi az a kullancsfigyelő program?