„És közben bejelentette Magyar Péter, hogy a korlátolt és gonosz házmester helyére a kedvesnek és normálisnak tűnő Forsthoffer Ágnest jelölik házelnöknek. Az agresszív orosz ügynököt Orbán Anita váltja, a táncos lábú Hegedűs Zsolt vezetésével lesz egészségügyi minisztérium, a végtelenül cuki állatkert-igazgató környezetvédelmi miniszter lesz. Lesz környezetvédelmi minisztérium! És bár ezer fenntartásom van a színpadon fekvőtámaszozó Szendi Romulusszal kapcsolatban, de a kaszinóminiszterhez képest akkora változás, mintha Rákay Philip filmjei helyett a Roland Emmerich-összesből válogatnánk.

És számomra az igazán megnyugtató igazolás Ruff Bálint.

Végre egy miniszter, akiről tudjuk, hogy mit gondolt a világról az elmúlt években, hogy milyen politikai kultúrát képvisel. Ha végig tudná vinni az elszámoltatást, az már önmagában hatalmas politikai bravúr lenne. És ha valakiből, akkor belőle kinézem, hogy képes rá. Lehet, hogy csak az elsöprő választási győzelem miatti eufória mondatja velem, de hiszek abban, hogy Magyar és ezek a miniszterek le fogják bontani a NER-t. És elindul a felzárkózás Lengyelországhoz, a visszailleszkedés Európába.”