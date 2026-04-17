A Közlöny megírta: beindult a darálás, fontos pozíciókból távolított el embereket Sulyok Tamás

A határozat szerint a megszüntetés közös megegyezéssel történt, egy olyan jogszabályi rendelkezés alapján, amely nem írja elő az indoklási kötelezettséget.

Érdekesség, hogy Bodó Bernadettet még Áder János nevezte ki dandártábornokká, mégpedig ugyanazon a napon, amikor Ruszin-Szendi Romulusz is altábornagyi kinevezést kapott

Emellett Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal vezetőjének javaslatára a köztársasági elnök bírák felmentéséről és kinevezéséről is döntött.