A Közlöny megírta: beindult a darálás, fontos pozíciókból távolított el embereket Sulyok Tamás

Kezdődik: Magyar Péter még hivatalba se lépett, már alkotmánysértést követett el az egykori alkotmánybíró szerint
A kormányfő-jelölt a köztársasági elnök haladéktalan lemondását követelte.
A köztársasági elnök azonnali hatállyal felmentette a hadsereg és az Országos Bírósági Hivatal tagjait.
A Magyar Közlöny szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök azonnali hatállyal felmentette Bodó Bernadett dandártábornokot szolgálati jogviszonyából.
A döntést Pintér Sándor kezdeményezte és péntektől lépett hatályba.
A határozat szerint a megszüntetés közös megegyezéssel történt, egy olyan jogszabályi rendelkezés alapján, amely nem írja elő az indoklási kötelezettséget.
Érdekesség, hogy Bodó Bernadettet még Áder János nevezte ki dandártábornokká, mégpedig ugyanazon a napon, amikor Ruszin-Szendi Romulusz is altábornagyi kinevezést kapott
Emellett Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal vezetőjének javaslatára a köztársasági elnök bírák felmentéséről és kinevezéséről is döntött.
Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI
***