Kezdődik: Magyar Péter még hivatalba se lépett, már alkotmánysértést követett el az egykori alkotmánybíró szerint

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Az államfőt a kormányfő, vagy választás után mint leendő kormányfő-jelölt legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is az okok megjelölésével, de ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent – fogalmazott Pokol Béla.
A volt alkotmánybíró szerint Magyar ezt megteheti a konkrét okok megnevezésével az Országgyűlésben, az erről szóló hatályos alkotmányos szabály, az Alaptörtvény 13. cikkének (2) bekezdése alapján hivataltól megfosztását kezdeményezve, ezt követően az ezt jóváhagyó 2/3-os országgyűlési határozat alapján az erről döntő Alkotmánybírósághoz fordulóan egy beadványban.
De enélkül megtenni ezt a lépést már az alkotmányos szabályok megsértését jelenti. Így ma a kormányfőjelölés várományosa, Magyar Péter még hivatalba lépése előtt már alkotmánysértést követett el.”
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szerda délelőtt Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta Magyar Pétert a Sándor-Palotában. A Tisza párt elnöke az eseményt követő sajtótájékoztatón világossá tette, a köztársasági elnök haladéktalan lemondását követeli.
