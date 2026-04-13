Orbán Viktor: „A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”
A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.
Ahogy a nemzetközi világ reagál és gratulál, Sorostól Von der Leyenig, az kábé azt a forgatókönyvet vetíti előre, ami miatt a Fidesz veszélyesnek írta le a Tiszát.
„HELYZETKÉP. Ezt tényleg nem láttuk jönni. Komolyan. Lecke a javából.
Először is: a nép döntése szent, a legitimáció brutális mértékű. Most Magyar Péter és csapata minden eszközt és lehetőséget megkapott, hogy építsen egy emberséges és működő Magyarországot. Drukkolok, komolyan, a hazánk érdekében! De nyilván vannak kétségeim, ezért sem támogattam...
Aztán: ahogy a nemzetközi világ reagál és gratulál, Sorostól Von der Leyenig, az kábé azt a forgatókönyvet vetíti előre, ami miatt a Fidesz veszélyesnek írta le a Tiszát. De lássuk meg, most jön a java!
2002-ben ott álltam a TF-nél meg a Kossuth téren, 2007-ben kezdtem a médiában, ellenzéki, fideszes értékvilággal, aztán jött 2010 – most meg egy újabb szakasz. Állok elébe! Nekem Orbán Viktor továbbra is korszakos politikus, aki rengeteget tett Magyarországért!”
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
