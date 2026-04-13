Tisza Párt fidesz magyarország Magyar Péter lecke világ orbán viktor

Ezt tényleg nem láttuk jönni, komolyan, lecke a javából

2026. április 13. 10:49

Ahogy a nemzetközi világ reagál és gratulál, Sorostól Von der Leyenig, az kábé azt a forgatókönyvet vetíti előre, ami miatt a Fidesz veszélyesnek írta le a Tiszát.

null
Kacsoh Dániel
„HELYZETKÉP. Ezt tényleg nem láttuk jönni. Komolyan. Lecke a javából.

Először is: a nép döntése szent, a legitimáció brutális mértékű. Most Magyar Péter és csapata minden eszközt és lehetőséget megkapott, hogy építsen egy emberséges és működő Magyarországot. Drukkolok, komolyan, a hazánk érdekében! De nyilván vannak kétségeim, ezért sem támogattam...

Aztán: ahogy a nemzetközi világ reagál és gratulál, Sorostól Von der Leyenig, az kábé azt a forgatókönyvet vetíti előre, ami miatt a Fidesz veszélyesnek írta le a Tiszát. De lássuk meg, most jön a java!

2002-ben ott álltam a TF-nél meg a Kossuth téren, 2007-ben kezdtem a médiában, ellenzéki, fideszes értékvilággal, aztán jött 2010 – most meg egy újabb szakasz. Állok elébe! Nekem Orbán Viktor továbbra is korszakos politikus, aki rengeteget tett Magyarországért!”

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
august
2026. április 13. 13:01
:) Egy éjszaka alatt megszűnik a korrupvió, szárnyal a forint, még egy sima városi polgármester sem tudja bedönteni a Forintárfolyamot. Az oktatásegészségügy látványosan megjavul, és ezentúl a szektagyűlések után sem vizelik le, firkálják össze a falakat.
Válasz erre
1
0
dabide
2026. április 13. 12:47
VÉGE VAN!!! Meg lett mondva pedofideszesek, nem kellett volna bunorékban élni!
Válasz erre
0
2
Almassy
2026. április 13. 12:47
Annyira irreális, hogy a tiszások is csak hitetlenkednek és a Szaros-támogatók is csak hüledeznek. Én sem hiszem el mindaddig amíg a teljes rendszer papírostul szerverestül át nem lesz ellenőrizve, mert itt valami nagyon bűzlik.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. április 13. 12:47
Akik történelemkönyvből olvastuk most élőben láthattuk. Milyen lehetett amikor a csőcselék vette át a hatalmat a magyar elittől a háború után. Puzsér rendszerbontó koncertje végén a Hősök terén a herés jelenet után azt hittem ez lehetetlen. De bekövetkezett. Sajnos megkésve, de megnéztem magának puzsérnak a beszédét. Elképesztő volt. Szinte orvosi eset. "Ruszkik haza" ordította. A felhergelt tömeg is. Pedig nem orosz, hanem amerikai csapatok vannak nálunk, akik szabadon közlekedhetnek bárhol az országban külön parlamenti jóváhagyás nélkül. Romkocsma diktatúra következik? Polpeti máris lemondásra szólította fel a Köztársasági elnököt, és tanulmányutra megy Tuskóhoz. Egy ismerősöm mondta, hogy a Batthány téren a tisza hivatalos győzelmi "ünnepén" hétfő hajnali 5-ig tombolt a több ezer wattos hangfalakból a mélydobos, transzba taszító "zene". Mint puzsér koncertjén. Folytatatás ...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!