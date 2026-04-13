Hét szó azoknak, akik ma sírnak – és azoknak, akik nevetnek
Én ma a vereségét emelt fővel elszenvedő, hazáját szerető magyar jobboldal hangján fogok megszólalni. Kohán Mátyás írása.
A vereség brutális és sok tanulsága van. Ezeket majd mind át kell gondolni a bibijeink nyalogatása közben.
„Hát, ezt súlyosan benéztük, Hann Bandinak meg igaza volt. Az eredmény üzenete pedig elég egyértelmű, ugye, »nem azt mondták, Feri« – ez még akkor is igaz, ha 2,5 millió választóval továbbra is számolni kell.
Viszont a választók elsöprő többségét látva a lehető legrosszabb válasz, ha bárki a választókat akarja minősíteni. Nem egy indok vezette őket erre, a tanulságokat pedig nekünk kell levonni, mert messze többről van itt szó a mélységben, mint egy vesztes választásról. A vereség brutális és sok tanulsága van. Ezeket majd mind át kell gondolni a bibijeink nyalogatása közben. Erről majd bővebben, később.
Ugyancsak el kell ismerni a frissen megválasztott miniszterelnök politikai teljesítményét, ez nem lehet kérdéses. Eddig egyetlen ellenzéki próbálkozás sem jutott ennek a közelébe sem.
És persze a káröröm és a műfaj része, ki kell élvezni, ne legyünk álszentek, mi is éltünk vele, adjonisten-fogadjisten, a popszakma ilyen.”
