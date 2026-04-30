Ezt nem hittük volna: újra elözönlötték Budapestet a náci egyenruhások

Nem akármilyen élményben volt része Novai Gábornak: hirtelen Párizsba csöppent, anélkül, hogy egy percre is elhagyta volna Budapestet. A népszerű zenész emellett egy időutazáson is részt vett, a múlt század 40-es éveit élhette át, amint kilépett otthona kapuján – írja a Blikk.

„Nagyon meglepődtem, amikor reggel kinéztem a Károlyi-kert melletti lakásom ablakán, és II. világháborús dzsipeket láttam, amelyekben fegyveres katonák, tisztek ültek német egyenruhában” – árulta el a lapnak a muzsikus.