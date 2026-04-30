Ezt nem hittük volna: újra elözönlötték Budapestet a náci egyenruhások

2026. április 30. 19:43

Nem akármit láthattak a figyelmes járókelők.

null

Nem akármilyen élményben volt része Novai Gábornak: hirtelen Párizsba csöppent, anélkül, hogy egy percre is elhagyta volna Budapestet. A népszerű zenész emellett egy időutazáson is részt vett, a múlt század 40-es éveit élhette át, amint kilépett otthona kapuján – írja a Blikk.

„Nagyon meglepődtem, amikor reggel kinéztem a Károlyi-kert melletti lakásom ablakán, és II. világháborús dzsipeket láttam, amelyekben fegyveres katonák, tisztek ültek német egyenruhában” – árulta el a lapnak a muzsikus.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Hirtelen azt se tudtam, hol vagyok, de amikor észrevettem a kamerákat, nem volt nehéz kitalálni, hogy Hollywood beköltözött az utcánkba”

– tette hozzá. A forgatással kapcsolatban a lap elárulta, hogy a Múzeum körúton a nácik által megszállt Párizs kelt néhány napra életre, mivel a Nightingale (A fülemüle) című filmet forgatták itt Elle és Dakota Fanning, valamint az Oscar-díjas Mark Rylance főszereplésével. A történet két francia nővérről szól, akiket a II. világháború elszakít egymástól. A produkció várhatóan 2027-ben kerül mozikba.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/ Balogh Zoltán

 

 

Tapeino
2026. április 30. 20:39
És az egyetlen illusztrációs fénykép pedig egy békés zászlófelvonás a Kossuth téren... SZÉGYEN mandi SZÉGYEN! Miattatok verték el a Fideszt!
Válasz erre
1
0
galancza-2
2026. április 30. 20:25
SzkeptiKUSS! Kösz hogy leírtad. És ezt sem mondták el a fideszes politikusok, firkászok az elmúlt években,ahogy más pozitívumokat sem. Kurvára elbaszták a kommunikációr és a kampányt. Aztán gátlástalanul hibáztatnak mindenki csak magukat nem, sőt kiejlentik hoyg tulajdonképpen remek kampéynt csináltak.... Mit lehessen erre mondani? Boldogok vagyunk,mint kövér pondró a kaskaválban.....
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. április 30. 20:22
Ismét egy elképesztően aljas,hazug ,félrevezető főcím. Többek között valahol ez is belejátszott a fidesz brutális bukásába.Ugyanis ez a fajta handabandázó,bulvárszerű újságírás (mellette beteges önimádat, túlzott sikersztorizés ténxek nélkül,stb), szerkesztés jellemezte a fideszes média jelentős részét. Szóval a mandi továbbra is hozza a választások előtti ócska,aljas formáját. A firkászai pedig minden önkritika nélkül a vereségártnormális indoklás nélküll a fiatalokat meg az edddig nem szavazókat hibáztatják,meg csodálkozva írnak arről hogy a függetlenobjeltív média nem mutatta be a fidesz sikereit,stb...a méltóságos szalai,kereki, kohán,győrffí,bayer,stb uramék sajnos továbbra is gátlástalanul, beteges élvezettel a saját szarukban,hugyukban fetrengenek.Sajnos ebből nem lesz fidesz feltámadás. Ha nem változatnak a beteges önimádaton ov-val az élen akkor iszonyatos 20 év fog következni.Egyre inkább az az érzésem higy ez ov-ékat nem érdekli,mert elintézik azzal hogy hát hülye a jónép
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2026. április 30. 20:03
350 milliárdot hoz évente, hogy megteremtették itthon a filmipart. Köszönhetően Vajnának. Egy csomó háttér cég él jól belőle és sok művész is. Szobrász, festő, diszletes, stb
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!