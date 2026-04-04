„Ez az igazi rock’n’roll, hogy nem dőlünk be a nyugati globalista elvárásoknak” – a ceglédi gazda és családja inspiráló történetéből bárki erőt meríthet

Például arról, hogy a magyar gazdák a nyugat-európai társaikhoz képest kifejezetten jó helyzetben vannak.
Az arrafelé egyre inkább jellemző életszerűtlen szabályozások – sok más mellett a házi disznó- vagy baromfivágás tiltása – helyett ugyanis Magyarországon éppen ellenkezőleg, az állam, amivel csak lehet, támogatja őket.
„Ha így marad, nem lesz a háztáji állattartás megfojtva, a háztáji élelmiszer-termelés tiltva. Ez az igazi rock’n’roll, hogy nem dőlünk be a nyugati globalista elvárásoknak” – foglalja össze a lényeget Misi. Felesége pedig hozzáteszi, családként is igazán szerencsés helyzetben érzik magukat, hiszen „egy Cegléd mellett tanyán gyereket nevelni, ilyen biztonságos, nyugalmas környezetben, egyre kevesebbeknek adatik meg”.
Kriszti és Misi történetének tovább görgetése mellett néhány másik, nem kevésbé példamutató életút is felvillan. A stáb Oláh Gergő salgótarjáni otthonába is ellátogat, ahol elsőként az öt gyerekkel való reggeli készülődést követhetjük nyomon.
„A nagycsalád egy áldás, rengeteget ad, és még többet tanít. Sokszor nem könnyű persze, ezért jó, hogy nem egyedül kell csinálni, óriási áldás, hogy ilyen feleségem van, mint Niki” – mondja a motivációs trénerként gyerekekkel is foglalkozó énekes-dalszerző.