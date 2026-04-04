„Ez az igazi rock’n’roll, hogy nem dőlünk be a nyugati globalista elvárásoknak” – a ceglédi gazda és családja inspiráló történetéből bárki erőt meríthet

ahol két gyerekükkel ma már önellátó gazdálkodást folytatnak.

Hogy évekkel ezelőtt miért hozták meg ezt a döntést, Kriszti szerint magától értetődő a válasz:

„Amikor Misivel a jövőnket tervezgettük, egyértelmű volt, hogy nem szeretnénk ipari mezőgazdaságból származó termékekkel táplálni a családunkat. Erre egy megoldás volt, hogy tanyára megyünk, és amit tudunk, mindent megtermelünk a saját magunk részére.”

Most az ő egy napjukba pillanthatunk bele, amelynek az állatok ellátása mellett szokásos része a kinti kemencében való kenyérsütés is. Nem csupán maguk, hanem a környékbeli gazdatársak számára is, a fizetség pedig soha nem pénzben érkezik, hanem csereáruban; valaki szarvasszalámival, más házi tojással érkezik.

Ilyenkor alkalom nyílik a rengeteg dolog között néhány percre megpihenni és pár szót ejteni a világ jelenlegi állapotáról is.