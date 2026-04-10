„Aki fát ültet, az bízik a jövőben” – a fiatal magyar polgármester fenntartható, környezettudatos várost épít

Hanem az értékek megtartását, sőt növelését is. Ennek jelképeként most István ötletére ötvenezer fát készülnek telepíteni a falu ez idáig gazdátlan területén, hogy azt élettel töltsék meg, és az évtizedek alatt kifejlődő szép nagy erdőben sétálva majd a dédunokák is úgy érezhessék: jó itt lakni.

„Ahogyan én is gondolom a születésem óta. Sajóbábony a szívem csücske, minden ideköt, tősgyökeres lakos vagyok, a legrégebbi utcában nőttem fel. És azt szeretném, ha a kisfiamnak, illetve a jövő nemzedékének olyan települést tudnánk átadni, amelynek minden lakosa otthon érzi magát” – fogalmazza meg István a küldetését.

Amit üres víziók helyett valódi tettekben realizál

– folyamatosan járva az utcákat, hogy a helyiek valós igényeire valós válaszokat adhasson. Ha kell, a templomfelújításnál ajánlja fel az önkormányzat és a maga segítségét, máskor ételt oszt, és az ő kezdeményezésére jött létre az Esély otthon nevet kapott társasházi program is. Ennek lényege, hogy egy pályázat, illetve önkormányzati források segítségével teljeskörűen felújított lakásokat bocsátanak fiatalok rendelkezésére, akik így négy év alatt képessé válnak annyi önerő megspórolására, hogy aztán már az ezt célzó állami programokat igénybe véve megvásárolhassák az első saját otthonukat.

„Konzervatívnak vallom magam, az értékekhez ragaszkodom, nem a megszokásokhoz. Ugyanakkor erősen hiszem, hogy a rend és a fejlődés nem ellentétek, hanem egymás mozgatórugói, amelyek nemcsak a települést, de a személyes életemet is folyamatosan előreviszik” – szögezi le a sajóbábonyi polgármester.