Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
dávid oláh gergő sipos mihály A mi történetünk TV2 reality

Vajon milyen jövőt hagyunk a gyerekeinkre? – a családos fiatalok is sorsdöntő választás előtt állnak

Hogyan teremthetünk magunk köré békés és biztonságos világot a háborúk, válságok és széthúzás helyett? Erre mutat működő példát a roma énekes, a ceglédi gazda és a téglási vállalkozó a Tv2 A mi történetünk című dokumentumsorozatában.



Mindnyájan azon dolgozunk, hogy a gyermekeink egy békés, biztonságos világban nőhessenek fel. És hogy folytathassák, amit mi elkezdtünk” – hangzik el a TV2-n futó a hétköznapi emberek mindennapjait, sorsfordulóit bemutató A mi történetünk című dokureality tizedik, záró epizódjának bevezetőjében. A műsor további részében erre láthatunk valóban működő példákat, a roma énekes, a ceglédi tanyagazda és a téglási vállalkozó bár az ország más és más szegleteiben igyekeznek becsülettel boldogulni, 

összeköti őket a család és a hagyományos értékek tisztelete.

Dankó Dávid pénzügyi tanácsadó fiatalon lett férj és háromszoros édesapa. és most úgy döntött, beteljesíti a feleségével közös vágyukat: megerősítik a nyolc évvel ezelőtti házassági esküjüket. Annak idején fontosabb volt a közös otthonuk építése, ezért csak egy szerény polgári szertartás keretében keltek egybe, most viszont már van annyi stabilitás az életükben, hogy a barátokkal, rokonokkal méltó körülmények között, egy nemrég felújított vidéki kastélyban ünnepeljenek. Dávid ugyanakkor azt sem rejti véka alá, hogy hiába elégedett tökéletesen a magánéletével és a munkájával, a vállalkozói létben lépne egy jókorát. Egy hétlakásos társasház építtetésében gondolkodik, ami a világpolitikai helyzet miatt ugyan jár némi rizikóval, de ahogyan az építőiparban járatos barátja tanácsolja:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Tovább a cikkhezchevron

Ha csinálni akarod, most csináld, mert ma az emberek sokkal jobban meg tudják most vásárolni ezeket a lakásokat a különböző állami támogatások, mások mellett a kedvezményes vagy a csokos hitel miatt.

Közben újra találkozunk az ötgyerekes roma énekes Oláh Gergővel is, aki éppen a családi bázis Salgótarjánból utazik a fővárosba a Roma Soul zenekar próbájára. Két legnagyobb gyerekét is magával viszi; Denisz tehetséges dobos, nem is lenne ellenére a zenei pálya, amiben édesapja boldogan támogatja.

Oláh Gergely tíz éve azzal a céllal alapította az együttest, hogy az ősi, autentikus cigány és a modern zene ötvözésével minél szélesebb tömegekhez el tudja juttatni a roma kultúra értékeit. 

A roma és nem roma tagokból álló, abszolút vegyes közönségű Roma Soul ma már hídként működik akár a legkülönbözőbb emberek között is.

A zene amúgy is csodálatos eszköze a hídépítésnek, hiszen összeköti az embereket anyagi helyzettől, korosztálytól és származástól függetlenül. Miközben azt is tapasztalom, hogy a cigányság megítélése ma sokkal jobb, mint régen volt. Én vagyok rá az élő példa: az, hogy megnyerhettem egy országos tehetségkutatót, az egész országnak köszönhető. És jó mutatója annak, hogy a roma és nem roma együttélés Magyarországon elég jó helyen van” – mondja az énekes-dalszerző.

Azt sem elhallgatva, hogy mindez kötelességekkel is jár a romák, így az ő számára is, hiszen ha nem viselkedik tisztelettudóan, kedvesen, az egész közösségét fogják rajta keresztül megítélni. Ezért úgy gondolja, hogy bár előítéletek mindig lesznek, a mértékük nem mindegy, 

és mindkét oldalnak mindent meg kell tenni a negatív sztereotípiák lebontásáért.

Harmadik szálként ismét ellátogatunk az élelmiszer-önellátó gazdálkodó, Sipos Mihály tanyájára, ahol kéthetente összegyűlnek a hasonló gondolkodású férfikör tagjai. A beszélgetésben szóba kerülnek a kárpátaljai testvérközösség egyre nehezedő mindennapjai is; az ottani gazdák szó szerint a túlélésért küzdenek, sőt mivel sokuknak bujkálni kell a sorozás elől, akárcsak a múlt században a háborúk idején, most is rengeteg férfidolog a nőkre hárul. A helyzetet nehezíti, hogy a bolti ellátási lánc folyamatosan akadozik, sokszor se áram, se víz nincs.

„A béke nem természetes dolog, meg kell becsülni” – egyeznek meg.  

És abban is, hogy a természetben élni, a kétkezi munkára támaszkodni mindig menedék lehet.

A tanya nemzeti kincsünk, és az elmúlt másfél évtizedben megint visszakapta a méltóságát, növekedési pályára került. Ha ez elveszne, tragédiát okozna. A tanyasi élelmiszer-önellátó életmód teljes megszűnésével nemcsak egy gazdálkodási létforma érne véget örökre, hanem a függetlenség is, amelyet az eredményez, ha az ember a saját verejtékével tartja fenn magát. Ezzel együtt kiveszne a generációkon átívelő tudás, a közös munka és a természet ritmusához alkalmazkodó élet. Ami a helyén marad, 

az pusztán lakóhely lenne, gyökerek, önrendelkezés és élő hagyományok nélkül” 

– szögezi le Sipos Mihály.

A TV2-n 2026. március 30-án debütált A mi történetünk mind a tíz epizódja ingyenes regisztráció után visszanézhető a TV2 Playen.

Nyitókép: Oláh Gergő a családját, barátait tartja élete legnagyobb ajándékának. (Fotó: TV2)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. április 11. 21:42
Vajon milyen jövőt hagyunk a gyerekeinkre? – Vagy inkább milyen gyerekeket hagyunk a jövőre? (by Viktor)
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. április 11. 20:57 Szerkesztve
Szapora cigányokat ideje korán baszta utódokkal.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!