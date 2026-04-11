Vajon milyen jövőt hagyunk a gyerekeinkre? – a családos fiatalok is sorsdöntő választás előtt állnak

Közben újra találkozunk az ötgyerekes roma énekes Oláh Gergővel is, aki éppen a családi bázis Salgótarjánból utazik a fővárosba a Roma Soul zenekar próbájára. Két legnagyobb gyerekét is magával viszi; Denisz tehetséges dobos, nem is lenne ellenére a zenei pálya, amiben édesapja boldogan támogatja.

Oláh Gergely tíz éve azzal a céllal alapította az együttest, hogy az ősi, autentikus cigány és a modern zene ötvözésével minél szélesebb tömegekhez el tudja juttatni a roma kultúra értékeit.

A roma és nem roma tagokból álló, abszolút vegyes közönségű Roma Soul ma már hídként működik akár a legkülönbözőbb emberek között is.

„A zene amúgy is csodálatos eszköze a hídépítésnek, hiszen összeköti az embereket anyagi helyzettől, korosztálytól és származástól függetlenül. Miközben azt is tapasztalom, hogy a cigányság megítélése ma sokkal jobb, mint régen volt. Én vagyok rá az élő példa: az, hogy megnyerhettem egy országos tehetségkutatót, az egész országnak köszönhető. És jó mutatója annak, hogy a roma és nem roma együttélés Magyarországon elég jó helyen van” – mondja az énekes-dalszerző.

Azt sem elhallgatva, hogy mindez kötelességekkel is jár a romák, így az ő számára is, hiszen ha nem viselkedik tisztelettudóan, kedvesen, az egész közösségét fogják rajta keresztül megítélni. Ezért úgy gondolja, hogy bár előítéletek mindig lesznek, a mértékük nem mindegy,