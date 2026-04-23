Észak-koreai nagykövet jelent meg a Munkáspárt székházában – meglehetősen furcsa dolgokról egyeztettek Thürmer Gyulával

Búcsúlátogatáson fogadta a Magyar Munkáspárt vezetése Kang Il Choet, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövetét – számolt be közösségi oldalán Thürmer Gyula. A pártelnök tájékoztatása szerint a nagykövet megköszönte a Munkáspárt tevékenységét, különösen azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a két ország kapcsolatainak ápolásáért tesznek. Kiemelte azt is, hogy

magyar nyelven is megjelentették Kim Dzsong Un több beszédét.

A találkozón Thürmer Gyula hangsúlyozta: Észak-Korea – megfogalmazása szerint – a nemzetközi politika meghatározó szereplője. Hozzátette, hogy a jövőben is dolgozni kívánnak a magyar–észak-koreai kapcsolatok erősítésén. A megbeszélés a nagykövet magyarországi megbízatásának lezárása előtt zajlott, és a felek a további együttműködés fontosságát emelték ki.