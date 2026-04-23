Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
thürmer gyula magyar munkáspárt munkáspárt

Észak-koreai nagykövet jelent meg a Munkáspárt székházában – meglehetősen furcsa dolgokról egyeztettek Thürmer Gyulával

2026. április 23. 15:10

A találkozón a pártelnök hangsúlyozta: Észak-Korea a nemzetközi politika meghatározó szereplője.

Búcsúlátogatáson fogadta a Magyar Munkáspárt vezetése Kang Il Choet, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövetét – számolt be közösségi oldalán Thürmer Gyula. A pártelnök tájékoztatása szerint a nagykövet megköszönte a Munkáspárt tevékenységét, különösen azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a két ország kapcsolatainak ápolásáért tesznek. Kiemelte azt is, hogy 

magyar nyelven is megjelentették Kim Dzsong Un több beszédét.

A találkozón Thürmer Gyula hangsúlyozta: Észak-Korea – megfogalmazása szerint – a nemzetközi politika meghatározó szereplője. Hozzátette, hogy a jövőben is dolgozni kívánnak a magyar–észak-koreai kapcsolatok erősítésén. A megbeszélés a nagykövet magyarországi megbízatásának lezárása előtt zajlott, és a felek a további együttműködés fontosságát emelték ki.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zoltan70
2026. április 23. 16:38
massivement5 2026. április 23. 16:18 Az összes emberiesség-ellenes diktatúra benyalt Orbánnak, Kim Dzsong Un is. Ezért is buktatok. A fidkány gerontokommunistáknak tetszik Észak-Korea, a komcsi pártállam meg a "szuverenitás", a narancsdzsucse, a mások lábán történő saját lábon állás... Hazudsz, tiszapatkány, mint mindig! A hazaáruló fajtád által tövigszopott Ukrajna és a komplett EU, amelyeknél nagyobb emberiség ellenes diktatúrát jelenleg keveset találsz a Földön például kifejezetten ellenséges volt Orbánnal. És akkor azt már ne is említsük, hogy a munkáspártnak és Thürmernek, akiknél a nagykövet járt, semmi köze sincs Orbánhoz. Látod megint szopni jöttél a blogra, kicsi tiszavirág!
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 23. 16:38
Mocskos komcsik, mocskos Thürmer, mocskos DPRK! A világ bűne, hogy ezt a legundorítóbb szar komcsi pokolrezsimet nem takarították el... Thürmer könnyen szopja őket itt... Menjen el egy észak-koreai faluba... Az egészben az leginkább felháborító, hogy ez a Fidesznek és a fidkánynyuggereknek tetszik. Lehet diszlájkolni, kedves kommunisták...
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
•••
2026. április 23. 16:30 Szerkesztve
Thürmer elvtárs - régen így említettem meg. A legbecsületesebb baloldali politikus, nem váltott köpönyeget. Néhány videóját végig néztem, érdemes hallgatni és nézni. Baloldaliságán kívül magyar, ezen felül pedig politikai, gazdasági, jogi és etc ismeretei überelik a Maki-zajtól, rollermosó-Fegyőrön, Bokros Lajoson, Surányi Györgyön át Vadai és a rákácsoló Szabó Tímeáig tartó országveszítő katyvaszt.
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 23. 16:18
Az összes emberiesség-ellenes diktatúra benyalt Orbánnak, Kim Dzsong Un is. Ezért is buktatok. A fidkány gerontokommunistáknak tetszik Észak-Korea, a komcsi pártállam meg a "szuverenitás", a narancsdzsucse, a mások lábán történő saját lábon állás...
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!