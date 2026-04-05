G. Fodor Gábor rezsicsökkentés Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Magyar Péter adó Mráz Ágoston Sámuel rezsi

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

A magyar emberek nem akarnak morális és ideológiai okokra hivatkozó politikusok miatt drágább rezsit fizetni.

2026. április 05. 21:50


Súlyos politikai következményei lehetnek annak a kiszivárgott energiapolitikai tervnek, amely a Tisza Párthoz köthető. A dokumentum szerint a Magyar Péter vezette ellenzék megszüntetné a rezsicsökkentést, eltörölné a védett üzemanyagárat, valamint új, akár több százezer forintos többletterhet jelentő, ideiglenesnek beállított energiafüggetlenségi adót vezetne be.

A következmények drámaiak lennének: egy átlagos magyar család számára

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

akár évi másfél millió forintos többletköltséget is jelenthetne a csomag.

Nem véletlen, hogy a kérdés központi témává vált a kampány hajrájában, erről pedig szó esett a Mandiner Mesterterv című műsorában is.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint az energiapolitika döntő jelentőségű a kampány és az áprilisi választás szempontjából:

A négymillió háztartás szinte mindegyikének fontos rezsicsökkentés meghatározhatja a választói döntést.”

Szerinte az az egyik fő kérdés, hogy a potenciális Tisza-szavazók elhiszik-e, hogy őket is fenyegeti az, ami a kiszivárgott dokumentumban szerepel. Rámutatott, hogy az ellenzéki polgárok ugyanúgy élvezik a könnyítéseket, mint a kormánypártiak:

A szavazótáboruk nagy része a rezsicsökkentés haszonélvezője.”

Hozzátette:

aki azt akarja elérni, hogy „uniós tagállam soha többet ne férhessen hozzá orosz energiahordozóhoz, az energiadrágításban gondolkodik”.

A Tisza Párt terve mögött az elemzők szerint világos logika rajzolódik ki: az olcsó orosz energia helyett drágább forrásokra való átállás, amelynek költségeit végső soron a lakosság fizetné meg. Márpedig – ahogy a szakértők rámutatnak – ez az összes választó alapvető érdekeivel szembemegy.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója ezt így fogalmazta meg:

A tiszás szavazóknak is a zsebünkre megy a játék”.

Szerinte az egész Magyar Péter-féle konstrukció lényege, hogy

te meg én fizessünk azért, hogy ők eldöntik, hogy honnét nem vásárolhatunk”.

Mráz Ágoston Sámuel frappánsan foglalta össze a logikus végkövetkeztetést:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!”

Szerinte, aki ismeri a nemzetgazdasági feltételeket, az árazási és a költségkülönbségeket, és azt látja, hogy ezek ellenére valaki mégis le akarja vezényelni a Tisza által hirdetett átállást, akkor annak azt is tudnia kell, hogy ennek a költségeit valakinek viselnie kell, és ez a valaki a választópolgár lesz.

A vita tehát nem elméleti. A kérdés egyszerű: hajlandóak-e a magyarok többet fizetni rezsire, üzemanyagra és adókra pusztán morális és ideológiai okokból? A jelenlegi politikai helyzetben erre a válasz egyre inkább egyértelműnek tűnik.

Az elemzők szerint, ha a kiszivárgott dokumentumok hitelesek, akkor a Tisza Párt olyan gazdaságpolitikai pályára állítaná az országot, amely a mostani energiaköltséges sokszorosával terhelné meg a családokat, cserébe viszont semmiféle pozitívumot nem hozna.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

***

Fotó: X

 

 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. április 06. 03:54
Még hat nap, aztán a kommunista csürhe, csőcselék megy a komcsi pöcegödörbe, élén a pszichopata drogossal.
wadcutter
2026. április 06. 03:45
sajnos az emberek egy csoportja jobban utálja Orbán Viktort, mint szereti a családját, mert utána a családja fog rosszabbul élni, de a lelke megnyugszik
survivor
2026. április 06. 03:08
Csak válasszatok meg Poloskát---- lesz NAGY MEGLEPI!!! MINDENKINEK !🤣🤣🤣
survivor
2026. április 06. 03:06
zituka Honnan szarmazik MP vagyona ? Melyik párt embere volt 10+ évig ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!