Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 14.
kedd
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen Oroszország követelés Európai Unió

Elszabadultak a brüsszeli fenevadak: Von der Leyen benyújtotta a számlát, úgy fizethet Magyar Péter, mint a katonatiszt

2026. április 14. 13:01

Mindent ki akarnak sajtolni Magyarországból.

2026. április 14. 13:01
Egy nappal a választás után Brüsszel benyújtotta a számlát. 27 pontból álló követelést raktak össze Magyar Péternek: a listán szerepel többek közt a magyar migrációs politika feladása, a Magyarország érdekeivel ellentétes szankciók elfogadása és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön azonnali elfogadása.

Brüsszel már be is nyújtotta a számlát Magyar Péter felé – ez fájdalmas lesz Magyarország számára! „Teljes körű felhatalmazása van a változtatásokra… és már az első naptól kezdve kapcsolatba lépünk vele” – mondta egy magas rangú uniós tisztviselő a lapnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Az a hozzáállás, hogy most kell tolni. Ha ők teljesítenek, mi is teljesítünk.”

A Financial Times beszámolója szerint két másik tagállamból származó uniós diplomata szerint az uniós vezetők azt várják el, hogy Magyar feloldja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolását, valamint megszünteti Budapest vétóját az Oroszországgal szembeni következő szankciós csomag ügyében.

Az uniós tisztviselők már megkezdték az Ukrajnának szánt hitel előkészítését – mondták az ügyről tájékoztatott források a Financial Timesnak –, hogy a folyósításról szóló döntést a lehető leghamarabb meg lehessen hozni, amint Magyar hivatalba lép.

A Magyarországnak járó, Brüsszel által visszatartott források feloldásához Magyarnak 27 feltételt kellene teljesítenie, többek között „korrupcióellenes intézkedéseket”,

valamint az Orbán-korszak olyan döntéseinek visszavonását, amelyeket az uniós szabályok megsértésének minősítettek – legfőképp a migrációs politikát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
piramis-2
2026. április 14. 13:56
"Orbán-korszak olyan döntéseinek visszavonását, amelyeket az uniós szabályok megsértésének minősítettek – legfőképp a migrációs politikát." A TISZA szavazókat, feleségüket, anyukat a kedves muszlim nigger fiatalok hátulról szárazon fogják... Kinek mit intézett a kormánya!
Válasz erre
0
0
olvasdl
2026. április 14. 13:53
Akit szeretek azzal vagyok....jóban,rosszban...felrúgta....lapított....saját magáért....ez nem Emberi érték....
Válasz erre
0
0
olvasdl
2026. április 14. 13:51
Fizessen,de ne velünk....saját magával. A morális emberi értékbe NEM fér bele a "szeretett";társam elenni gyűlölkedés...van róla egy kép...
Válasz erre
0
0
magyarvizsla17
2026. április 14. 13:47
Rossz előérzetem van.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!