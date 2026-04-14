Elszabadultak a brüsszeli fenevadak: Von der Leyen benyújtotta a számlát, úgy fizethet Magyar Péter, mint a katonatiszt

Egy nappal a választás után Brüsszel benyújtotta a számlát. 27 pontból álló követelést raktak össze Magyar Péternek: a listán szerepel többek közt a magyar migrációs politika feladása, a Magyarország érdekeivel ellentétes szankciók elfogadása és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön azonnali elfogadása.

Brüsszel már be is nyújtotta a számlát Magyar Péter felé – ez fájdalmas lesz Magyarország számára! „Teljes körű felhatalmazása van a változtatásokra… és már az első naptól kezdve kapcsolatba lépünk vele” – mondta egy magas rangú uniós tisztviselő a lapnak.