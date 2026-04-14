Elszabadultak a brüsszeli fenevadak: Von der Leyen benyújtotta a számlát, úgy fizethet Magyar Péter, mint a katonatiszt

Már dörzsölik a tenyerüket Németországban: nyíltan kimondták, mit várnak el Magyar Pétertől
„Van remény arra, hogy az Ukrajna számára nyújtandó segítség nagyon gyorsan megadható” – jelentette ki a német kormányszóvivő.
Mindent ki akarnak sajtolni Magyarországból.
Egy nappal a választás után Brüsszel benyújtotta a számlát. 27 pontból álló követelést raktak össze Magyar Péternek: a listán szerepel többek közt a magyar migrációs politika feladása, a Magyarország érdekeivel ellentétes szankciók elfogadása és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön azonnali elfogadása.
Brüsszel már be is nyújtotta a számlát Magyar Péter felé – ez fájdalmas lesz Magyarország számára! „Teljes körű felhatalmazása van a változtatásokra… és már az első naptól kezdve kapcsolatba lépünk vele” – mondta egy magas rangú uniós tisztviselő a lapnak.
Az a hozzáállás, hogy most kell tolni. Ha ők teljesítenek, mi is teljesítünk.”
A Financial Times beszámolója szerint két másik tagállamból származó uniós diplomata szerint az uniós vezetők azt várják el, hogy Magyar feloldja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolását, valamint megszünteti Budapest vétóját az Oroszországgal szembeni következő szankciós csomag ügyében.
Az uniós tisztviselők már megkezdték az Ukrajnának szánt hitel előkészítését – mondták az ügyről tájékoztatott források a Financial Timesnak –, hogy a folyósításról szóló döntést a lehető leghamarabb meg lehessen hozni, amint Magyar hivatalba lép.
A Magyarországnak járó, Brüsszel által visszatartott források feloldásához Magyarnak 27 feltételt kellene teljesítenie, többek között „korrupcióellenes intézkedéseket”,
valamint az Orbán-korszak olyan döntéseinek visszavonását, amelyeket az uniós szabályok megsértésének minősítettek – legfőképp a migrációs politikát.
