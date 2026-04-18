04. 18.
szombat
Első lépés: helyzetértékelés

2026. április 18. 15:36

A felelősséget egyedül viselő első ember nem hagyhatja magára ezt a közösséget.

Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Nem kell az ördögöt fárasztani, hogy megértsük a Gonoszt. A rossz az emberi szabadság drámájához tartozik. A szabadság ára. (…) A Gonosz nem fogalom, hanem annak a fenyegetésnek a neve, amely a szabad tudatot érheti vagy amelyet e tudat maga gyakorolhat.«(1)

Rugaszkodjunk el innen, s próbáljunk meg minél magasabbról elrugaszkodni és minél magasabbról körbetekinteni, máskülönben belefulladunk abba, amit most majd politikának kell nevezni, és óhatatlanul ott találjuk majd önmagunkat e politika megtestesítőjének színvonalán, ami önmagában is rémisztő, de leginkább a jövőt illetően az.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Rugaszkodjunk el, és nézzük, pontokba szedve.

Mi volt az ajánlat? 

Az egyik ajánlat az volt, hogy minden megváltozik, minden, de minden más lesz, és akkor jó lesz. (Mert most minden rossz és rémes.) A másik ajánlat pedig az, hogy hullik szét a világ, minden bizonytalan, ne változtass, maradj a biztosnál, és akkor legalább az megmarad, amit eddig elértél, elértünk. Elsöprő győzelmet aratott az első ajánlat. Hogyan történt ez? Nem tudom.

Szerintem most még nincs senki, aki pontos válaszokat tudna adni erre.

Ami biztosnak látszik: a néplélekben valami megváltozott, átalakult, és ellenünk fordult. Ha ennek okát nem találjuk meg mihamarabb, s ha megtaláltuk, de nem vonjuk le a megfelelő következtetéseket, akkor nem lesz visszaút.

Néhány tényt azért rögzíthetünk. Az első, hogy a Fidesz–KDNP törzsszavazói bázisa nagyjából érintetlen maradt, és egyben van. A mostani szavazatszámmal nem is olyan régen még kétharmados győzelmet arattunk. Másrészt viszont előkerült nagyjából félmillió szavazó, akik egy része most volt első szavazó, másik része eddig nem szavazott, de most elment, és leszavazott arra, hogy változzon meg minden, mert akkor lesz jobb. Ráadásul az ellenzéki oldalon egy kivételével (gratulálok a Mi Hazánknak!) gyakorlatilag eltűnt minden más alternatíva, így ez az eddig nem látott félmilliós tömeg szinte teljes egészében egy pártra (a Tiszára) szavazott. A szabad tudatot »ott éri ilyen fenyegetés, ahol a természet elzárkózik az értelem keresése elől, a káoszban, az esetlegességben, az entrópiában, a zabálásban és a felzabáltatásban. Odakünn a világűrben éppen úgy, mint az ember önnön valójában, a létezés fekete lyukában.« (2)

Valahogy így.

Ám mindezen túlmenően most már felesleges és hiábavaló ítélkezni. Illetve, ha mégis, akkor mindenekelőtt önmagunkba kell néznünk, és azután ítélkezni, először önmagunk felett. De talán érdemes nagyon röviden említést tenni a fiatalokról.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
urga
2026. április 18. 16:31
"Tudom és hiszem, hogy a jó célért küzdöttünk – méghozzá a nyugati világ meghatározó erői ellenében is, akik nem bírták és nem akarták elviselni többé, hogy van egy példa, egy hivatkozási alap, amelyre a maradék euró­pai normalitás mindig rá tud mutatni, hogy tessék, lehet ezt másképp is csinálni." Ha jó célért is küzdünk, a cél nem szentesíti az eszközt. Gondolok itt a 100%-ig kormánypárti közmédiára és a védhetetlen plakát- és videó kampányra. és egy cseppet sem vigasztal, hogy annak idején a másik oldal ugyanezt művelte - és hogy Nyugat-Európa is pontosan ezt műveli, a saját "jó célja" érdekében. Nem érdekel, hogy ki, milyen jó cél érdekében dobja el az alapvető tisztességet.
Conduct
2026. április 18. 16:31
Ez a világ rendje,’98-ban fiatalon a komcsik ellenében szavaztunk a Fideszre.Kiöregedett egy generáció.Ez a fiatalok dolga,a vérfrissítés.Egy ország jövőjéről ne vénemberek döntsenek!
ördöngös pepecselés
2026. április 18. 16:23
én ha tudom a célom akkor nem tántorít el az ördög attól, hogy folytassam. Kudarc esetén kicsi másképp csinálom de a cél marad. ezt javaslom a Fidesznek is bárhogy próbálja az ördög és a poloskái elkeseríteni rövid időn belül nyilvánvaló lesz, hogy semmi se változik jó irányba csak rosszabba(meg kell nézni, hogy poloskák által másolt minta, nyugat Európa honnan hová jutott az elmúlt 20 évben)
frankie-bunn
2026. április 18. 16:21 Szerkesztve
Hát, Zsoca, talán neked is lenne itt némi felelősséged ! Szius
