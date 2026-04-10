Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 10.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tudomány beszélgetés varázslás tudomány életmódorvoslás vizit

Életmódorvoslás: Varázslás vagy tudomány?

2026. április 10. 19:30

Varázslás vagy tudomány? Az életmódorvostan ma már az egyik legfontosabb eszközünk lehet a krónikus betegségek ellen. A Vizit legújabb adásában dr. Kőnig Róbert vendége dr. Márky Ádám, akivel együtt segítenek eligazodni a hosszú, egészséges élet körüli sokféle információ között.

2026. április 10. 19:30
A legújabb részben Dr. Kőnig Róbert és vendége, azt is megmutatják, hogyan válhat az egészségmegőrzés nem kényszerré, hanem élvezhető életformává.

Nehéz a 21. században jól lenni –  vallja dr. Márky Ádám  az MCC-Mindset Pszichológia Iskola vezetője.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Kontextus Youtube-csatornáján!

 

De őszintén beszélnek arról is, miért lett az életmódunk egyszerre a legnagyobb kockázat és a legnagyobb lehetőség. Szó esik a longevity-iparág ígéreteiről, a kék zónák mítoszáról, és arról is, mikor segít, illetve mikor válik szorongáskeltővé a folyamatos önmonitorozás.

A beszélgetés egyik legfontosabb üzenete: 

“Nem sokáig kell élni, hanem egészségesen kell sokáig élni.” 

Ha szeretnénk, hogy az egészségmegőrzés nem kényszerré, hanem élvezhető életformává váljon és, hogy hogyan fordíthatod a táplálkozást, mozgást és stresszkezelést valódi életminőség-javulássá, ez az epizód erről szól.

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. április 10. 19:55
Erjesztett ételeket italokat kell előnyben részesíteni. Sok halat és lencsét enni, fokhagymásan kevertsalátával. Sok levest enni. Kenyeret, tésztákat, cukros ételeket, italokat kerülni. Mindezt le is kell dolgozni, vagy sportolni kinn a természetben. --- A betegségek leggyakoribb okozója a kialvatlanság, a mérgező munkahely, a stressz - mindez rombolja az egészséget.
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. április 10. 19:46 Szerkesztve
Rengeteg betegség - ha valószínűleg nem is mindegyik - LELKI okokra vezethető vissza, ill. lelki okokból ered. Ezért kell elsősorban a "lelket" meggyógyítani - a lélek gyógyulása magával hozhatja a test gyógyulását is. Éppen ezért az orvosok Orvosa: Krisztus. Ha valaki "engedi" a lelkét gyógyíttatni Általa, onnan már magától értetődő a keresztény életmód; a saját és mások testének tisztelete, valamint az egész természeti környezeté is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!