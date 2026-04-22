„Elégedett vagyok” – állította az uniós felmérésben a magyarok többsége

Amikor megadott lehetőségek közül ki kellett választani azt a hármat, amely a legjobban leírja az ország közigazgatását, a magyar állampolgárok messze átlag feletti arányban jelölték meg azt a választ, hogy „gyors és hatékony” (26 százalék nevezte ezt az egyik fő ismérvnek, ami a hibahatáron belül megegyezik a svéd, a dán és a luxemburgi aránnyal, és alig marad el az észttől), valamint hogy „közel van a polgárokhoz” (32 százalék, ami szintén uniós élvonal) – cserébe kifejezetten keveseknek jut eszébe a közigazgatásról, hogy „vonzó munkaadó” lenne (8 százalék, ez az olasz és a finn közötti arány). Az Európai Bizottság ezeket az eredményeket összevetette a 2023-ban végzett hasonló felmérés számaival, így kiderül:

az állampolgárok véleményei alapján a magyar közigazgatás szolgáltatásai a legutóbbi kormányzati ciklus alatt az uniós átlagnál jobban fejlődtek.

Három éve még a magyarok 47 százaléka nevezte a magyarországi közigazgatást bonyolultnak és terhesnek (ami az uniós átlagnak felelt meg), 2025-ben már csak 32 százalék. 2023-ban még csupán 16 százaléknak volt az a kifejezett tapasztalata, hogy ezek a szolgáltatások gyorsak és hatékonyak – ez nőtt 26 százalékra (Olaszországban 7, Hollandiában 5 százalék az aktuális arány). Sőt, az uniós felmérés szerint még munkaadóként is eggyel vonzóbb lett a ciklus végére a magyar közigazgatás, bár itt a javulás tekinthető hibahatáron belülinek.

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt két évben mi volt a válaszadó számára leginkább időigényes a közigazgatási szolgáltatások igénybevételekor, a mostani felmérésben