lengyelország Francesca Rivafinoli európai bizottság

„Elégedett vagyok” – állította az uniós felmérésben a magyarok többsége

2026. április 22. 05:29

Az elmúlt ciklusban egyre többen érezték úgy, hogy a közigazgatás gyors és hatékony.

Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Mennyire elégedett a hazájában nyújtott közigazgatási szolgáltatásokkal? – kérdezte meg az Európai Bizottság EU-szerte vállalkozásoktól, illetve állampolgároktól. A most közzétett eredményekből kiderül:

a magyar vállalkozások 40 százaléka elégedett kifejezetten (ami nagyjából egyezik az uniós átlaggal), ugyanakkor csak nagyjából minden tizedik cég elégedetlen, ami a svéd aránynak felel meg és kicsivel jobb a lengyelnél.

Uniós átlagban majdnem minden negyedik vállalkozás állította, hogy ők bizony elégedetlenek vagy nagyon elégedetlenek, de a németeknél ez az arány a 40 százalékot is eléri, amin belül 14 százalék „nagyon elégedetlen” (Magyarországon ezt a vállalkozások három százaléka állította). Érdekesség ugyanakkor, hogy a magyar cégek kifejezetten magas arányban (48%) nevezték magukat se nem elégedettnek, se nem elégedetlennek – kérdés, hogy valóban ennyi esetben kiegyenlített a mérleg (az se kizárt, természetesen), vagy közrejátszhat az is, hogy egy-egy ellenzéki érzelmű cégvezető kampány idején esetleg nem szívesen ismeri el, ha inkább elégedett a közigazgatás szolgáltatásaival. Mindenesetre ha elégedetlenek lennének, azt biztosan nem tartották volna magukban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az állampolgárok körében ugyanakkor kifejezetten többségben vannak az elégedett közigazgatás-használók – 55 százalék nyilatkozott így, az elégedetlenek aránya 13 százalék; utóbbi adat itt is fele az uniós átlagnak.

Hollandia, Franciaország, Szlovénia, Lengyelország, Németország, Románia, Horvátország, Spanyolország – ezekben az országokban például rosszabbnak érzik a polgárok a közigazgatási szolgáltatásokat, mint Magyarországon. Az Olaszországból nagy erőkkel Magyarországot minősítgető honfitársaink egyszer beszámolhatnának, milyen tapasztalataik vannak az ottani bürokráciával – az uniós felmérés által mutatott kép ugyanis meglehetősen lesújtó.

Amikor megadott lehetőségek közül ki kellett választani azt a hármat, amely a legjobban leírja az ország közigazgatását, a magyar állampolgárok messze átlag feletti arányban jelölték meg azt a választ, hogy „gyors és hatékony” (26 százalék nevezte ezt az egyik fő ismérvnek, ami a hibahatáron belül megegyezik a svéd, a dán és a luxemburgi aránnyal, és alig marad el az észttől), valamint hogy „közel van a polgárokhoz” (32 százalék, ami szintén uniós élvonal) – cserébe kifejezetten keveseknek jut eszébe a közigazgatásról, hogy „vonzó munkaadó” lenne (8 százalék, ez az olasz és a finn közötti arány). Az Európai Bizottság ezeket az eredményeket összevetette a 2023-ban végzett hasonló felmérés számaival, így kiderül:

az állampolgárok véleményei alapján a magyar közigazgatás szolgáltatásai a legutóbbi kormányzati ciklus alatt az uniós átlagnál jobban fejlődtek.

Három éve még a magyarok 47 százaléka nevezte a magyarországi közigazgatást bonyolultnak és terhesnek (ami az uniós átlagnak felelt meg), 2025-ben már csak 32 százalék. 2023-ban még csupán 16 százaléknak volt az a kifejezett tapasztalata, hogy ezek a szolgáltatások gyorsak és hatékonyak – ez nőtt 26 százalékra (Olaszországban 7, Hollandiában 5 százalék az aktuális arány). Sőt, az uniós felmérés szerint még munkaadóként is eggyel vonzóbb lett a ciklus végére a magyar közigazgatás, bár itt a javulás tekinthető hibahatáron belülinek.

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt két évben mi volt a válaszadó számára leginkább időigényes a közigazgatási szolgáltatások igénybevételekor, a mostani felmérésben

a magyarok jelölték meg a legkisebb arányban azt, hogy sok idejük ment el a formanyomtatványok kitöltésével, és ők állították az egyik legtöbbször (spontán módon, ilyen válaszlehetőség nélkül is), hogy a felsoroltak közül egyikkel sem gondjuk – éljen az Ügyfélkapu;

ugyanakkor a magyarok közül mondták az egyik legtöbben (56 százalék), hogy preferálják a személyes ügyintézést (ami lehet akár bók is a kormányablakok munkatársai felé). 7 százalék számára a postai levelezés is preferált csatorna, ami meghökkentőnek tűnhet, valójában azonban kevéssel elmarad az uniós átlagtól; a németeknél 13, a belgáknál 17, a hollandoknál egyenesen 20 százalék állította a 2025-ös adatfelvételkor, hogy szívesen kommunikál postai úton a hivatallal.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Rosta Tibor)

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
franciscofranco
2026. április 22. 06:55
gullwing 2026. április 22. 06:34 Nos ez most majd meg fog változni.. Az agyhalott csürhe jóvoltából... A ciklus fele, és talpuk alatt fütyül a szél. Figyelj már takonygerincű. Eddig párhónapot adtál és vége a TISZA kormánynak most már ciklus fele? A ciklus felénél még létezni fog egyáltalán a fidesz?
franciscofranco
2026. április 22. 06:35
Csomorkany 2026. április 22. 05:42 Ez jogos. Orbán egyik 2010-ben sokszor kiröhögött választási ígérete a "söralátét méretű adóbevallás" volt. Rendben, ebben a formában valóban nem született meg, ellenben manapság az adóhivatal készíti az adóbevallásunkat. De pl. a DÁP is sikersztori. A fidesz oligarchák szempontjából a legnagyobb sikersztori az hogy minden vállalkozásnak minden kimenő számláját AZONNAL be kell küldeni a NAVhoz. Tudják hogy kihez kell kiküldeni a táskásembert egy jó vételi ajánlattal.
gullwing
2026. április 22. 06:34
Nos ez most majd meg fog változni.. Az agyhalott csürhe jóvoltából... A ciklus fele, és talpuk alatt fütyül a szél.
franciscofranco
2026. április 22. 06:31
ördöngös pepecselés 2026. április 22. 06:13 • Szerkesztve Az egyetlen megoldás az lenne ha az emberek kukába dobnák az okostelefonjaikat és a számítógépeiket, de ma már ez a fikció. A TV távirányítóját kihagytad narancsbolsevik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!