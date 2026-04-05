Egy újabb érdekes újságírókarrier: Kaufmann Balázs
2026. április 05. 15:41
Hogyan lett a vidéki tévésből ukrán haditudósító, majd a kegyelmi ügy kirobbantója?
3 p
30
0
40
Mentés
„Miközben 2026. április 4-én Budapesten és a közösségi médiában továbbra is a Panyi Szabolcs-ügy legújabb fejleményei dominálnak – újabb hangfelvétel került elő, amelyen a Direkt36/VSquare újságírója Magyar Péterrel egyeztet, miközben három európai nemzetbiztonsági szolgálattal fenntartott kapcsolatáról beszél –, érdemes egy másik, hasonlóan sikeres és hasonlóan vitatott ellenzéki riporter életútját is közelebbről megnézni.
Kaufmann Balázs, a 444.hu videós arca pontosan két éve, 2024. február 2-án indította el azt a lavinát, amely Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához vezetett. Az azóta eltelt időben azonban nem a botrány, hanem maga Kaufmann pályája vált egyre érdekesebbé. Mert ez a karrier tele van olyan fordulatokkal, amelyek önkéntelenül is kérdéseket szülnek.
Miközben a Panyi-ügy most, 2026 áprilisában újabb hangfelvételekkel bővül (Magyar Péterrel való egyeztetés, külföldi szolgálatokkal fenntartott kapcsolat), döbbenetesen hasonló minták láthatók Kaufmann pályájában is:
Gyors specializáció nemzetbiztonsági és geopolitikai témákra
Rendszeres hozzáférés bizalmas állami dokumentumokhoz
Cikkek, amelyek maximálisan gyengítik a magyar kormány szuverenitását
»Független oknyomozó« imidzs külföldről is támogatott médiumokban
Panyinál már hangfelvételek bizonyítják a külföldi kapcsolatokat. Kaufmannnál „csak” a hiányzó évek, az ukrajnai időzítés, a fixer-szerep és a hihetetlenül pontos információk halmozódnak.”
