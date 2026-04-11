04. 11.
szombat
kamala harris taylor swift jennifer lopez beyoncé cardi b demokrata donald trump

Egy sor popsztár zenélt Kamala Harris győzelméért, aztán a választás után nagy lett a csend

2026. április 11. 06:20

Az addig a demokraták győzelméért kardoskodó hírességek a választások után meglehetősen visszafogottan reagáltak, ha egyáltalán reagáltak. A legtöbben inkább csöndben megpróbáltak kihátrálni az addigi harsány politikai aktivizmusukból.

2026. április 11. 06:20
Talán soha annyi híresség nem hirdette ellentmondást nem tűrően, hogy az amerikai nép szavazzon arra a jelöltre, akire ő mondja, mint a 2024-es amerikai elnökválasztás kampányában.

Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Cardi B, Bruce Springsteen – néhány ismert név azon zenei előadók közül, akik nagy hanggal támogatták, vagy akár fel is léptek Kamala Harris Demokrata-párti jelölt kampányrendezvényein.

Az eredmény ismert: a demokrata celebritások rámenős kampányolása nem vált be, a választásokat a republikánus Donald Trump nyerte.

Emlékezetes, hogy az addig a demokraták győzelméért kardoskodó hírességek meglehetősen visszafogottan reagáltak, ha egyáltalán reagáltak.

Egy-két ismertebb kivétel volt közöttük, például Cardi B vagy Ariana Grande, akik dühös és csalódott közleményeket adtak ki. A legtöbben azonban inkább csöndben megpróbáltak kihátrálni az addigi harsány politikai aktivizmusukból.

A sztárok hallgatása annyira feltűnő volt, hogy a Fox News külön elemzésben foglalkozott a jelenséggel egy héttel a választások után.

Doug Eldridge PR-szakértő a Fox Newsnak nyilatkozva sokatmondónak nevezte a csöndet.

A szavazók – akik ebben az esetben a »rajongók« szinonimái – hangosan és egyértelműen nyilvánítottak véleményt. 

A pártpolitizáló hírességek ugyan elvesztették a választást, de nem engedhetik meg maguknak, hogy elidegenítsék és elveszítsék a rajongóikat is” – fogalmazott Eldridge.

A Fox News rámutatott, sem Jennifer Lopez, sem pedig Taylor Swift nem kommentálta nyilvánosan az eredményt. Pedig nem vonultak el a nyilvánosság előtt. Lopez, aki Harris Las Vegasban tartott gyűlésén beszélt, a választás után filmje promóciójával volt elfoglalva, míg Swift, aki szeptemberben nyilvánosan támogatta Harrist, barátja, Travis Kelce NFL-meccsén tűnt fel Trump győzelmét követően.

Beyoncé október 25-én beszédet mondott egy Harrist támogató gyűlésen Houstonban.

„Nem hírességként vagyok itt. Nem politikusként vagyok itt. Anyaként vagyok itt. Egy olyan anyaként, akinek nagyon fontos az a világ, amelyben a gyermekeim és mindannyiunk gyermekei élnek” – mondta Beyoncé, akit egykori Destiny’s Child együttesbeli énekes társa, Kelly Rowland kísért. „Egy olyan világban, ahol szabadon rendelkezhetünk a testünk felett. Egy olyan világban, ahol nem vagyunk megosztva – a múltunk, a jelenünk és a jövőnk összeolvadt, hogy itt találkozzunk.”

„Képzeljék el, hogy a lányaink úgy nőnek fel, hogy látják, mi minden lehetséges, nincsenek korlátok” – folytatta. „Nincsenek korlátok. Képzeljék el a nagymamáinkat, képzeljék el, mit éreznek most azok, akik megértek ezt a történelmi napot. Még azok is, akik már nincsenek fizikailag velünk, képzeljétek el az összes áldozatukat. Azokat az áldozatokat, amelyeket azért hoztak, hogy tanúi lehessünk egy nő erejének, aki a saját erejéből merít, és újragondolja, mi is az a vezetés. Minden férfinak és nőnek ebben a teremben és az országban, akik nézik ezt: szükségünk van rátok.”

Azt gondolnánk, hogy az énekes egy ilyen megindító beszéd után azonnal reagált a választás eredményére. Pedig nem így tett. Utána ő is hallgatott.

Szintén érdekes: 2024 október elején Bruce Springsteen a közösségi médiában fejezte ki támogatását Harris és Walz mellett.

„Barátok, rajongók és a sajtó is megkérdezték tőlem, kit támogatok ezen a rendkívül fontos választáson” – fogalmazott. „És annak teljes tudatában, hogy a véleményem sem több, sem kevesebb, mint bármelyik polgártársamé, íme a válaszom: Kamala Harrist támogatom elnöknek és Tim Walzot alelnöknek, Donald Trumpot és J.D. Vance-t pedig ellenzem” – írta Springsteen az Instagramon.

A választás után ő is csöndben maradt inkább.

Eldridge szerint az eredményektől függetlenül a hírességeknek és a közszereplőknek óvatosan kell eljárniuk, amikor politikai véleményüket kinyilvánítják.

„Manapság a sportolók és a hírességek sokkal nyíltabban fejezik ki politikai véleményüket, de egy bizonyos ponton ennek ára van” – fogalmazott a PR-szakértő.

„Hírességként kényes egyensúlyt kell tartani a véleménynyilvánítás és az értékek kifejezése, valamint a rajongói bázis elszigetelése és polarizálása között” – tette hozzá.

Az utóbbi kiszámítható költségekkel jár. Ahogy mindig mondom az ügyfeleimnek: »Kétszer mérj, egyszer vágj«, amikor a politikai nézeteidet osztod meg a nagyközönséggel” 

– fejtette ki a Fox Newsnak nyilatkozó szakértő.

Nyitókép: MTI/MTVA/Joel Carrett

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
orokkuruc-2
2026. április 11. 09:14
Mi a rókaisten faszát hisz az ilyen sorok írója, hogy miért ..? Amiért a telex, 444, stb hírügyi alkalmazottai most megkapják a havi 3-4 milcsit, na azért ugattak a ripacsok KanalasMaris mellett . Bödőcsnek 100 milcsis turné, Azáriásnak 2300 milliós koncertbevétel, ezek beszélnek.
sanya55-2
2026. április 11. 09:09
Elhúzták a nótáját
tovarisi-konyec
2026. április 11. 09:08
Jólvan ne remegjetek ennyire pedofidesz tetvek, ti is tudjátok hogy vége van.
Héja
2026. április 11. 08:20
A demokrata celebek elkussoltak. Ezeknek nem véleményük van, hanem hisztiznek. Pofára estek (nem először).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!