Egy sor popsztár zenélt Kamala Harris győzelméért, aztán a választás után nagy lett a csend

A Fox News rámutatott, sem Jennifer Lopez, sem pedig Taylor Swift nem kommentálta nyilvánosan az eredményt. Pedig nem vonultak el a nyilvánosság előtt. Lopez, aki Harris Las Vegasban tartott gyűlésén beszélt, a választás után filmje promóciójával volt elfoglalva, míg Swift, aki szeptemberben nyilvánosan támogatta Harrist, barátja, Travis Kelce NFL-meccsén tűnt fel Trump győzelmét követően.

Beyoncé október 25-én beszédet mondott egy Harrist támogató gyűlésen Houstonban.

„Nem hírességként vagyok itt. Nem politikusként vagyok itt. Anyaként vagyok itt. Egy olyan anyaként, akinek nagyon fontos az a világ, amelyben a gyermekeim és mindannyiunk gyermekei élnek” – mondta Beyoncé, akit egykori Destiny’s Child együttesbeli énekes társa, Kelly Rowland kísért. „Egy olyan világban, ahol szabadon rendelkezhetünk a testünk felett. Egy olyan világban, ahol nem vagyunk megosztva – a múltunk, a jelenünk és a jövőnk összeolvadt, hogy itt találkozzunk.”

„Képzeljék el, hogy a lányaink úgy nőnek fel, hogy látják, mi minden lehetséges, nincsenek korlátok” – folytatta. „Nincsenek korlátok. Képzeljék el a nagymamáinkat, képzeljék el, mit éreznek most azok, akik megértek ezt a történelmi napot. Még azok is, akik már nincsenek fizikailag velünk, képzeljétek el az összes áldozatukat. Azokat az áldozatokat, amelyeket azért hoztak, hogy tanúi lehessünk egy nő erejének, aki a saját erejéből merít, és újragondolja, mi is az a vezetés. Minden férfinak és nőnek ebben a teremben és az országban, akik nézik ezt: szükségünk van rátok.”