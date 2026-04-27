tisza párt tárkányi nagyerdő papp lászló

Debrecenben most telt be a pohár: a polgármester nyílt levélben ment neki a Tisza Párt országgyűlési képviselőjének

2026. április 27. 08:13

„Egy választási győzelem nem tesz sem mindent tudóvá, sem mindenhatóvá senkit” – írta Papp László Tárkányinak.

„A legnagyobb tisztelettel szeretném kifejezni abbéli meggyőződésemet, miszerint írásod csak megerősített abban, hogy egy választási győzelem nem tesz sem mindent tudóvá, sem mindenhatóvá senkit” – ezekkel a szavakkal reagált Papp László, Debrecen fideszes polgármestere Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt leendő debreceni országgyűlési képviselője mondataira. 

A történet előzménye, hogy szálloda és étterem épülhet a debreceni Pálma étterem helyén, a Nagyerdei körút és a Simonyi út sarkán – derül ki az önkormányzat elé került telepítési tanulmánytervből. Tárkányi ez ellen a szállodaberuházás ellen emelt szót, Facebook-bejegyzésében azt állítva, a jelenlegi 50 százalékos minimális zöldfelületi arányt 20 százalékra csökkentenék, a megengedett legnagyobb beépítettséget 25-ről 60 százalékra növelnék, míg az épületmagasságot 9,5 méterről 15 méterre emelnék. Kifogásolja továbbá, hogy a beruházó mélygarázst is építene a területre, ami Tárkányi szerint tovább növelné az autós forgalmat a természetvédelmi területen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Tárkányi szavaira reagált Papp László, Debrecen fideszes polgármestere, rögzítve, hogy „bármily meglepő, de annak az étteremnek van egy tulajdonosa, akinek egyszerűen volt egy fejlesztési elképzelése a saját tulajdonával kapcsolatban. 

Lehet, hogy ebben az új világban, amit te képviselsz, már ez is bűnnek minősül?”

Papp bejegyzésében azt írta, hogy az étterem tulajdonosa „Debrecen egyik köztiszteletben álló vállalkozója, akinek többek között az fűződik a nevéhez, hogy az egykori Dohánygyárat megvásárolta, felújította, és ma több ezer debreceni dolgozik abban az irodaparkban, amely a bezárása időpontjában 400 embernek adott munkát. Az épületeket a saját pénzén felújította, és új munkahelyek sokaságát alakította ki, így ma is büszkék lehetünk az egykori dohánygyári épületekre”.

Azt is hozzátette, hogy a városvezetés bevett gyakorlata, hogy mind a város polgáraival, mind a város vállalkozóival érdemi párbeszédet tart fenn. Papp emlékeztetett, hogy a márciusi közgyűlésen leállítottak egy tervezett beruházást, ami sem az ott élők, sem a városvezetés szándékával nem találkozott.

Papp keményen kiállt a debreceni polgárok mellett, így fogalmazva a Tárkányinak intézett szövegben: „bármit is gondolsz az április 12-i választási eredményről ezt nem engedheted meg magadnak. Ez a stílus azt üzeni a debrecenieknek, hogy te majd eldöntöd, mi legyen Debrecenben. Természetesen ez nem így lesz! 

Ha ez lenne az új Tisza-demokrácia, akkor már az elején eltévedtünk és jobb lesz belőle mihamarabb kikeveredni, mert ez jóra nem vezet”.

Papp rögzítette: a szóban forgó étterem nem a Nagyerdő szívében van, és egy négyzetméter zöldterületet nem vesz el semmilyen fejlesztés ezen a helyszínen a Nagyerdőből. Azt is hozzátette, hogy a városvezetés számára nem cél a Pálma étterem átépítése, nem cél, hogy ott szálloda épüljön, a városvezetésnek a jelenlegi állapot is megfelel. Mint írta, a Pálma „tulajdonosa fogalmazott meg egy fejlesztési igényt, amelyről a közgyűlésnek kell állást foglalnia, mert a hatáskörébe tartozik. Ha a tulajdonos úgy dönt, hogy eláll a fejlesztési szándékától, akkor a közgyűlés sem fog tárgyalni a fejlesztési szándékról”.

Hozzátette: „ami pedig a városvezetés és a közgyűlés felhatalmazását, legitimációját illeti az a 2024. június 9-i választáson nyugszik. A legutóbbi országgyűlési választás ezt semmilyen formában nem befolyásolja. Ennek megfelelően, teljes felhatalmazással végezzük a munkánkat Debrecen további fejlődésének előmozdítása érdekében”.

Nyitókép: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
palicsi-2
2026. április 27. 08:56
A polvármester mongyon le, me' Fideszes! Ez a szektának elegendő indok!
states-2
2026. április 27. 08:39
Semmi sem tart örökké, a tiszavirágzás a legkevésbé. Harmadszor is visszajött a komcsi csürhe, közben Kádár népéből a fészbuk népe lett. Ez a drogos gazember sikerének a titka.
asdhuk78
2026. április 27. 08:31 Szerkesztve
Ömlik ránk a demokrácia meg a szabadság... kíváncsi vagyok, ki fogja elsőként megunni. Abban pedig biztos vagyok, hogy az első tiszakormány elleni demonstrációnak nem lesz békés végkimenetele, fel a barikádokra...
szim-patikus
2026. április 27. 08:21
Útszéli gyom Fidesznyik papsajt.
