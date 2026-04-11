Betelt a hócipő: már a tiszásoknak is elegük van Magyar Péter újabb hazugságaiból (VIDEÓ)

Fenyegetőzés, düh, gyűlölködés és nemi szervek markolászása a Tisza kormányellenes rendezvényén (VIDEÓ)
Vasárnap kinyírjuk őket! – egyebek mellett ez az üzenet is elhangzott a Hősök terén megrendezett „rendszerbontó nagykoncert” színpadán.
A Tisza-vezér rendszeresen változtatja a véleményét fontos, az egész nemzetet érintő témákban.
Szűcs Gábor, a Megafon és a Patrióta véleményvezére Facebook-videójában Magyar Péter azon nyilatkozatai közötti ellentmondásokra hívta fel a figyelmet, amelyekkel kapcsolatban már a Tisza Párt szavazói is elégedetlenek.
Mint ahogy az a videóban is elhangzik, Magyar Péter több alkalommal is eltérően nyilatkozott a rezsicsökkentés kérdéséről: egyes megszólalásaiban annak fenntartását, máskor pedig annak megszüntetését vetette fel.
Szűcs Gábor videója kitér a buszoztatás témájára is, amelyet Magyar Péter korábban bírálat tárgyává tett, ugyanakkor a felvételek szerint a Tisza Párt rendezvényeihez kapcsolódóan is indultak szervezett buszok, például a Nemzeti menet nevű eseményére. A videó szerint ezekről maga Magyar Péter is elismerően beszélt korábban fórumain.
Az árréstop kapcsán Magyar Péter egy korábbi megszólalásában annak kivezetéséről beszélt, ugyanakkor az iráni konfliktus nyomán bekövetkezett nemzetközi energiaár-emelkedések idején a Tisza-vezér a védett árak bevezetését követelte.
Nahát, ez már a tiszásoknak is sok?”
– fűzte hozzá a videóhoz Szűcs Gábor.
