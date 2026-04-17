„A leendő miniszterelnök már korábban is tett utalást arra, hogy egy kis szuverenitásról le kell majd mondani.

Nehéz helyzetbe lavírozta magát a Tisza Párt és annak elnöke a kampányban. Magyar Péter ugyanis rengeteg ígéretet tett a választóknak, hogy magához édesgesse őket. Kezdve azzal, hogy kijelentette, még szerdán a közmédiában is, hogy ami jó volt a Fidesz kormány alatt, azt mind megtartják. A Tisza tehát nem törölné el az édesanyák szja-mentességét, a 13. és a 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést egyenesen kiterjesztené, és továbbra is állna a magyar-szerb határon a migránsoktól védő kerítés. Sőt, Magyar Péter ezek mellé ígér adó- és áfacsökkentést, nyugdíjemelést és még rengeteg olyan dolgot, amelynek a költségvetési vonzatai kiugróak.