tisza párt Brüsszel Magyar Péter

Bedarálhatja-e Magyar Pétert az uniós intézményrendszer?

2026. április 17. 10:58

A leendő miniszterelnök már korábban is tett utalást arra, hogy egy kis szuverenitásról le kell majd mondani.

Kaszab Zoltán
Vasárnap

„A leendő miniszterelnök már korábban is tett utalást arra, hogy egy kis szuverenitásról le kell majd mondani.

Nehéz helyzetbe lavírozta magát a Tisza Párt és annak elnöke a kampányban. Magyar Péter ugyanis rengeteg ígéretet tett a választóknak, hogy magához édesgesse őket. Kezdve azzal, hogy kijelentette, még szerdán a közmédiában is, hogy ami jó volt a Fidesz kormány alatt, azt mind megtartják. A Tisza tehát nem törölné el az édesanyák szja-mentességét, a 13. és a 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést egyenesen kiterjesztené, és továbbra is állna a magyar-szerb határon a migránsoktól védő kerítés. Sőt, Magyar Péter ezek mellé ígér adó- és áfacsökkentést, nyugdíjemelést és még rengeteg olyan dolgot, amelynek a költségvetési vonzatai kiugróak.

Nem véletlenül figyelmeztették a Tiszát már a kampányban is a párthoz közel álló szakértők, hogy mindenre nem lesz pénz. Magyar Péter pedig maga sem gondolhatja komolyan, hogy lesz.

Persze az ígéretek azért jók, mert a későbbiekben számon lehet kérni őket. Szembesíteni lehet majd a Tisza elnökét azzal, hogy mi maradt meg a Fidesz intézkedéseiből, és mi valósult meg azokból, amelyeket ő tervezett. Tartok tőle, hogy egyikből sem lesz sok. A további jóléti intézkedésekre nem lesz költségvetési mozgástér, az Orbán-kormány lépéseit pedig brüsszeli elvárásra kell majd megszüntetnie.”

Nyitókép: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 17. 11:19
Szerintem emiatt aggódjanak a választói. Vagy aggódjanak egyáltalán bármi ténylegesen problémás miatt végre.
nemecsekerno-007-01
•••
2026. április 17. 11:19 Szerkesztve
Nem tudjuk igazából milyen Magyar Péter és mire képes. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján egy nárcisztikus pszichopata. Az ilyen viszont totál kiszámíthatatlan, szóval elszabadult hajóágyúként is működhet. Egyáltalán nem biztos, hogy az EU-s vezetés kézből tudja majd etetni, persze bennünket is csúnyán szopathat. Turbulens időszak elé nézünk. Ja és még valami. Egyáltalán nem hülye, erre senki se bazírozhat. :////
csulak
2026. április 17. 11:10
gyenge ember, ugyhogy nem lesz gerince fuggetlen orszag kemeny miniszterelnokekent vislekedjen.
hegyivadász
2026. április 17. 11:08
Mi az, hogy bedarálhatja-e? Magyar Péter maga az uniós intézményrendszer. Remélem egyszer fény derül majd arra is, hogy mely országok választották ki, csinálták meg Magyar Pétert és tettek mögé erőforrást. Sejtéseim vannak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!