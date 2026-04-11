Bár most még mindenki győzelemre készül, április 13-án valaki vesztesként folytatja az életét

„G*ci nagy háború lesz” – avagy a Magyar Péter-stratégia saját farkába harap
A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője nem ért egyet saját magával – így aztán kevés okot ad bárki másnak vele egyetérteni. Kohán Mátyás írása.
Ida napja. A mostani előrejelzések szerint az évszaknak megfelelően enyhe idő várható, amolyan igazi tavaszi, amikor az ember már reggel érezheti arcán a friss fuvallatot, a melengető napsütést és mindazt, amiért annyira szeretjük ezt az évszakot.
Nyugodjon meg, kedves olvasó, e sorok írója nem bolondult meg, hogy szokásos havi penzumát rövid és középtávú előrejelzésekkel tudja le. Fontosnak tartom azonban, hogy ezekben a napokban, amikor egyfajta sajátos Gergely-naptárként mindenki csak április 12-éig tartja számon az időt, felhívjam a figyelmet arra, hogy másnap is felkel a nap.
Április 13-án is felébredünk, kimegyünk az utcára, elmegyünk a munkahelyünkre, találkozunk munkatársainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, éljük az életünket.
Lesz olyan, aki egy átünnepelt éjszaka után álmosan, mások keserű órák után csalódottan, de mindannyian egy újabb hétköznapot élünk majd meg. Együtt.
Most, amikor a választási hadjárat hajrájában mindent elsöprőnek tűnik a hangzavar, szinte csak azokat az üzeneteket hallani, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy mi választ el minket. Ez a hangulat talán feledésre ítéli azt a tényt, hogy mi mindannyian, jobboldaliak, baloldaliak, vérmesek, lagymatagok, békések, erőszakosak, fideszesek, tiszások, végül egy közösség, a magyar nemzet tagjai vagyunk. Bár ma minden ujj április 12-ére mutat, sem az időszámítás, sem az élet nem áll meg vasárnap.
A következő napon, hétfőn, Ida napján is találkoznunk kell azokkal az emberekkel, akikkel – akár tudjuk, akár nem – ellentétes politikai táborba tartozunk, sőt ugyanúgy együtt kell élnünk az életünket.
Sokak szerint a mostani a legdurvább választási kampány a demokratikus Magyarország történetében. Bár ennek az értékelésnek az igazságtartalmáról még valószínűleg sokat fognak vitatkozni, tény, hogy vannak vízválasztó kampányok, és a mostani azok közé tartozik. 2002-ben az MSZP és Ron Werber megmutatta, mire jók a támogatói adatbázisok, hogyan kell kopogtatókampányt és gyűlöletkampányt folytatni. 2006-ban ugyancsak az MSZP, de már Gyurcsány Ferenccel bemutatta, hogyan lehet hatékonyan használni a hazugságot a kampányban; igaz, azt is láthattuk, hogy miként bosszulja meg magát ez a stratégia.
A mostani kampányban pedig szemtanúi lehetünk az irigységet és gyűlöletet felkorbácsoló sérelmi politika hatékonyságának.
Magyar Péter az egymásba érő és egymástól nehezen megkülönböztethető országjárásainak állomásain elmondott beszédeiben egy közös elem mindig fellelhető: az uszítás.
Ha valaki nem ért egyet a huszonkilenc fős párt elnökével, akkor ott nem pusztán a nézetek térnek el egymástól, hanem az emberi minőségek is. Magyar Péter szerint a vele egyet nem értők egész egyszerűen alacsonyabb rendű lények, akikben az emberiség összes rossz tulajdonsága megtestesül. Hívei, akik a kormánypárt nagygyűléseire megafonnal, transzparenssel mennek, lökdösődéssel, a Fidesz támogatóinak zaklatásával nem arra akarják felhívni a figyelmet, hogy nem értenek egyet a párt politikusai által elmondottakkal, hanem meg akarják félemlíteni az embereket, verekedést akarnak provokálni, hogy a békét szerető polgárok rémülten húzódjanak a házukba, és elő se merjenek bújni.
Többször felemeltem már szavam a politika mai nyelvezete ellen. Talán nem késő még most sem megállítani, hogy teljesen eldurvuljon a választási kampány.
Bár most még mindenki győzelemre készül, április 13-án valaki vesztesként folytatja az életét. Nem juthatunk el oda, hogy attól a naptól kezdve, az új időszakban vesztes és győztes ne álljon szóba egymással.
Tudom, Magyarországon mindig van egy jó érv a bosszúra. Most azonban, egy ilyen gyűlölettel és félelemkeltéssel teli kampány után végre nem egymás ellenében, hanem az ország érdekében kell dolgoznunk. Ugyanis akármit gondolunk is a világról, végső soron egy közösség, a magyar nemzet tagjai vagyunk.
A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Viszonylag sok betű következik, de ha nem olvasod el, azzal automatikusan igazat adsz a fideszes boomereknek. Francesca Rivafinoli írása.
