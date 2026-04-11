Bár most még mindenki győzelemre készül, április 13-án valaki vesztesként folytatja az életét

Most, amikor a választási hadjárat hajrájában mindent elsöprőnek tűnik a hangzavar, szinte csak azokat az üzeneteket hallani, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy mi választ el minket. Ez a hangulat talán feledésre ítéli azt a tényt, hogy mi mindannyian, jobboldaliak, baloldaliak, vérmesek, lagymatagok, békések, erőszakosak, fideszesek, tiszások, végül egy közösség, a magyar nemzet tagjai vagyunk. Bár ma minden ujj április 12-ére mutat, sem az időszámítás, sem az élet nem áll meg vasárnap.

A következő napon, hétfőn, Ida napján is találkoznunk kell azokkal az emberekkel, akikkel – akár tudjuk, akár nem – ellentétes politikai táborba tartozunk, sőt ugyanúgy együtt kell élnünk az életünket.

Sokak szerint a mostani a legdurvább választási kampány a demokratikus Magyarország történetében. Bár ennek az értékelésnek az igazságtartalmáról még valószínűleg sokat fognak vitatkozni, tény, hogy vannak vízválasztó kampányok, és a mostani azok közé tartozik. 2002-ben az MSZP és Ron Werber megmutatta, mire jók a támogatói adatbázisok, hogyan kell kopogtatókampányt és gyűlöletkampányt folytatni. 2006-ban ugyancsak az MSZP, de már Gyurcsány Ferenccel bemutatta, hogyan lehet hatékonyan használni a hazugságot a kampányban; igaz, azt is láthattuk, hogy miként bosszulja meg magát ez a stratégia.

A mostani kampányban pedig szemtanúi lehetünk az irigységet és gyűlöletet felkorbácsoló sérelmi politika hatékonyságának.