Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
ron werber magyarország kampány Magyar Péter gyurcsány ferenc

Bár most még mindenki győzelemre készül, április 13-án valaki vesztesként folytatja az életét

2026. április 11. 12:07

Nem juthatunk el oda, hogy attól a naptól kezdve, az új időszakban vesztes és győztes ne álljon szóba egymással.

Navracsics Tibor
Navracsics Tibor

Ida napja. A mostani előrejelzések szerint az évszaknak megfelelően enyhe idő várható, amolyan igazi tavaszi, amikor az ember már reggel érezheti arcán a friss fuvallatot, a melengető napsütést és mindazt, amiért annyira szeretjük ezt az évszakot.

Nyugodjon meg, kedves olvasó, e sorok írója nem bolondult meg, hogy szokásos havi penzumát rövid és középtávú előrejelzésekkel tudja le. Fontosnak tartom azonban, hogy ezekben a napokban, amikor egyfajta sajátos Gergely-naptárként mindenki csak április 12-éig tartja számon az időt, felhívjam a figyelmet arra, hogy másnap is felkel a nap.

Április 13-án is felébredünk, kimegyünk az utcára, elmegyünk a munkahelyünkre, találkozunk munkatársainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, éljük az életünket.

Lesz olyan, aki egy átünnepelt éjszaka után álmosan, mások keserű órák után csalódottan, de mindannyian egy újabb hétköznapot élünk majd meg. Együtt.

Most, amikor a választási hadjárat hajrájában mindent elsöprőnek tűnik a hangzavar, szinte csak azokat az üzeneteket hallani, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy mi választ el minket. Ez a hangulat talán feledésre ítéli azt a tényt, hogy mi mindannyian, jobboldaliak, baloldaliak, vérmesek, lagymatagok, békések, erőszakosak, fideszesek, tiszások, végül egy közösség, a magyar nemzet tagjai vagyunk. Bár ma minden ujj április 12-ére mutat, sem az időszámítás, sem az élet nem áll meg vasárnap.

A következő napon, hétfőn, Ida napján is találkoznunk kell azokkal az emberekkel, akikkel – akár tudjuk, akár nem – ellentétes politikai táborba tartozunk, sőt ugyanúgy együtt kell élnünk az életünket.

Sokak szerint a mostani a legdurvább választási kampány a demokratikus Magyarország történetében. Bár ennek az értékelésnek az igazságtartalmáról még valószínűleg sokat fognak vitatkozni, tény, hogy vannak vízválasztó kampányok, és a mostani azok közé tartozik. 2002-ben az MSZP és Ron Werber megmutatta, mire jók a támogatói adatbázisok, hogyan kell kopogtatókampányt és gyűlöletkampányt folytatni. 2006-ban ugyancsak az MSZP, de már Gyurcsány Ferenccel bemutatta, hogyan lehet hatékonyan használni a hazugságot a kampányban; igaz, azt is láthattuk, hogy miként bosszulja meg magát ez a stratégia.

A mostani kampányban pedig szemtanúi lehetünk az irigységet és gyűlöletet felkorbácsoló sérelmi politika hatékonyságának.

Magyar Péter az egymásba érő és egymástól nehezen megkülönböztethető országjárásainak állomásain elmondott beszédeiben egy közös elem mindig fellelhető: az uszítás.

Ha valaki nem ért egyet a huszonkilenc fős párt elnökével, akkor ott nem pusztán a nézetek térnek el egymástól, hanem az emberi minőségek is. Magyar Péter szerint a vele egyet nem értők egész egyszerűen alacsonyabb rendű lények, akikben az emberiség összes rossz tulajdonsága megtestesül. Hívei, akik a kormánypárt nagygyűléseire megafonnal, transzparenssel mennek, lökdösődéssel, a Fidesz támogatóinak zaklatásával nem arra akarják felhívni a figyelmet, hogy nem értenek egyet a párt politikusai által elmondottakkal, hanem meg akarják félemlíteni az embereket, verekedést akarnak provokálni, hogy a békét szerető polgárok rémülten húzódjanak a házukba, és elő se merjenek bújni.

Többször felemeltem már szavam a politika mai nyelvezete ellen. Talán nem késő még most sem megállítani, hogy teljesen eldurvuljon a választási kampány. 

Bár most még mindenki győzelemre készül, április 13-án valaki vesztesként folytatja az életét. Nem juthatunk el oda, hogy attól a naptól kezdve, az új időszakban vesztes és győztes ne álljon szóba egymással.

Tudom, Magyarországon mindig van egy jó érv a bosszúra. Most azonban, egy ilyen gyűlölettel és félelemkeltéssel teli kampány után végre nem egymás ellenében, hanem az ország érdekében kell dolgoznunk. Ugyanis akármit gondolunk is a világról, végső soron egy közösség, a magyar nemzet tagjai vagyunk.

A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbs-real
2026. április 11. 13:53
Így kezdtük 2010-ben. A nemzeti együttmáködés rendszeréről szóló nyilatozat egy kinyújtott kéz volt. Ellökték. Ezek a mostaniak meg egyenesen eltörnék.
Bitrex®
2026. április 11. 13:41
Kövér Lacinak sok dolga lesz azt a 50-60 fős suttyó társaságot kordában tartani. Hadházyt meg örökre ki kell tiltani a Parlamentből!
oberennsinnen49
2026. április 11. 13:39 Szerkesztve
Nagyon helyén van Navracsics gondolkodásmódja. Jó lenne, ha gyakorlattá válna. Azonban van egy gond, amely felülírja a jó szándékot, az empatikus gondolkodást.. Az arrogancia, a gúnyos felsőbbrendűség, ezt soha senki nem bocsátja meg, ha a szenvedő alanya volt. Márpedig ez időnként gyakorlat volt az Orbán-kormányzásban, igaz, nem ez volt a jellemző, de ebből ha egy is történik: az emberek megjegyzik és nem felejtik el. Tehát nagyon vissza kell venni a lenéző, kioktató szavakból és tisztelettudóan emberségessé válni, ha a Fidesz, Orbán - legyen bármi az eredmény - tényező akar maradni. Legyen így, különben eltűnnek és jön a horror proli-liberál "kultúra", amely az orbáni baklövéseknél fényévekkel pusztítóbb... Navracsicsnak nem kellene visszavonulnia. Egy emberi Magyarország miniszterelnökeként látnám szívesen. Vagy Varga Mihályt.
mihint
2026. április 11. 12:54
Az a helyzet most, hogy a politikai büntethetetlenség örve alatt nyilvános közszeméremsértésnél tartunk(és ahogy kinéz, ez a legkevésbé súlyos a többi eset mellett), mégsem történik semmi. Igazán nem lehet engem türelmetlenséggel vádolni, de ennek az egésznek az a hatása, hogy a törvénytisztelő - és betartó emberek elveszítik a bizalmat a hatalom felé, hiszen ők kerülnek ezáltal hátrányba. Úgyhogy, a napfelkelte nézegetése után - ha rá tetszenek érni, természetesen - nyomatékosan megkérjük önöket, hogy szerezzenek érvényt a törvényességnek. Annál is inkább, mert több, mint két éve tudjuk, hogy családtaggal, tudtán és engedélyén kívül hangfelvételt készítettek, majd ezt közzétették, büntetlenül. Ja, és véletlenül a magyar kormány tagja volt éppen a sértett, az elkövető pedig EP-képviselő jelenleg. Valóban a gazembereket kell előnybe részesíteni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!