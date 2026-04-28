04. 28.
kedd
Tisza Párt influenszerkedés hazugság Magyar Péter média toxikus influenszer

Az új kormánypolitika lényege, hogy az igazság nem, csak annak a látszata a fontos

2026. április 28. 05:43

A látszatvilág tételmondatainak a sulykolásában a médiumokon túl jócskán kiveszik a részüket a fizetett, félhülye influenszerek.

Kötter Tamás
Facebook

„Az új kormánypolitika lényege, hogy az igazság nem, csak annak a látszata a fontos. És ennek a »mi vagyunk a világ legkorruptabb országtól« a »Bécsből menekülőkig« terjedő látszatvilág tételmondatainak a sulykolásában a Tisza mögé rendelt médiumokon túl jócskán kiveszik a részüket a fizetett (félhülye) influenszerek, a 2002-2010 közötti időszakból örökölt megmondó-emberek és azok generációs nyúlványai, no meg Tiszás talpasok, akiknek – mentségükre legyen mondva – a virtuális mozgalmi térben, hosszú idő után vagy tán most először, értelmet nyert az élete.

Nem tudom, hogy mikor jön el vagy egyáltalán eljön-e az idő, amikor a valóság kiszabadul ebből a toxikus közegből, de ha mégis megtörténik, már attól szabadabban lélegzünk.”

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. április 28. 07:14
A nemzet drogos bohóca, miközben őrjöngve veszi birtokba a láthatóan szerinte korlátlan hatalmat, egyben nagy szívességet s tesz a nemzet jobbik felének, hogy megszervezze magát, ezzel a mini Néróval szembeni ellenállást.
korcsiorsi3
2026. április 28. 06:30
Az a jó az ilyen Kötter kaliberű fideszes nyaloncokban hogy megbízhatóak mint a svájci óra. Csak azt nem veszi észre hogy a saját oldal kritikájának hiánya mindig is ugyanahhoz a valóság hamisításhoz fog vezetni mint ami most a Tisza 2/3ot okozta.
Polly_neni
2026. április 28. 06:25
Én csak a visszafordíthatatlan károkozásoktól félek. A többi majd ezek bukása után megoldódik
vakiki
2026. április 28. 06:07
Úgy fog járni az ország is, mint a fővárosa. Lesz belőle egy kifosztott, eladósodott, elpiszkolódott senkiföldje. Egy agyatlan balfasszal az élén. Aztán meg lehet vitatni a fasizmus-vagy faszizmus kérdését. Nem is kell ahhoz Spanyolországig menni, hogy urdu nyelven megbeszélhessék.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!