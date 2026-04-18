Az ötös lottó történetének legnagyobb nyereményét vitték el szombaton

Az ötös lottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereményét, 6,78 milliárd forintot nyert a szombati sorsoláson, aki a következő öt számot játszotta meg: 9, 23, 45, 71 és 84. Egyúttal ő volt a 2026-os év első telitalálatosa is. Ötvennégyen négytalálatos volt, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek.

A Szerencsejáték Zrt. részletesen közölte azt is, mi a nyeremény átvételének pontos menete.

A nyertesnek a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa a szelvényen szereplő információk alapján meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán. Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, amely során megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődik a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.