Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
puzsér róbert Mérő Vera suttyó

Az, hogy Puzsér Róbert félne a nőktől vagy gyűlölné őket, egészen biztosan nem a jó értelmezési irány

2026. április 23. 07:31

Hogy néha le tud menni oltári suttyóba, az meg tény.

2026. április 23. 07:31
Mérő Vera
Mérő Vera
Facebook

„Megjelent a napokban egy nyílt levél, amelynek most sokhelyütt az a visszhangja, hogy Puzsér Róbertet átkozzuk ki mindenhonnan, mint nőgyűlölő, ilyen-olyan alja embert. Nem terveztem ebbe beleállni, de hosszas gondolkodás után arra jutottam, hogy jó lenne, ha ez a rendszerváltás egy bizonyos toleranciaszintbeli fordulatot is jelentene.

Meg lehet-e kritizálni valakinek a prosztó humorát? Meg lehet. Nem biztos, hogy mindig érdemes, de lehet, főleg edukatív jelleggel. A szóban forgó – Puzsér instáján megjelent -, tényleg nem egy jó poén, mert tényleg lábszagúan szexista és szerintem a rejtett üzenete káros is.

De emiatt Puzsér Róbertet kikiáltani nőgyűlölőnek, az mégiscsak túlzás.

Megjegyzem: az érintett jó barátom, tehát nyilván elfogult vagyok, de lehetne ő bárki. Őt viszont elég jól ismerem ahhoz, hogy tudjam: sok mindennek lehet nevezni, de nőgyűlölőnek nem. Sok kérdésben nem értünk egyet, például a bérszakadék vagy bizonyos „woke” témák kapcsán, de nagyon sok mindenben meg igen. És ezek a viták bőven beleférnek a kulturált, értelmiségi diskurzus kereteibe.

Ha valakit péklapáttal próbálnak jobb belátásra téríteni, nem mosolyogva fog válaszolni. Cserébe sarokba szorítva érezheti magát, és csak annál jobban köti az ebet a karóhoz, de legalábbis nem lesz nyitott a dolgok átgondolására. Igen, ezt a magam kárán tanultam meg, elég sokszor. És igen: volt már pályafutásom során elég túlkapásom ahhoz, hogy tudjam, van hova visszalépni, van mit belátni.

Szóval párbeszéd, gyerekek. Párbeszéd.

Puzsér nem nőgyűlölő. Egy csomó dologban már meg tudtam győzni érdemi beszélgetések során. Szerintem nőügyekben lehet belőle szövetségest csinálni, a maga módján ugyanis elég nagy feminista. Az, hogy ő félne a nőktől vagy gyűlölné őket, egészen biztosan nem a jó értelmezési irány. Hogy néha le tud menni oltári suttyóba, az meg tény.

Vitáink még biztosan lesznek, késhegyig menők is. De egy dolgot biztosan állíthatok: lehet vele beszélni.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
74bro
•••
2026. április 23. 08:40 Szerkesztve
Értjük. A baloldali szexista nem is igazán szexista. Legyünk elnézőek vele. De ha a magamfajta konzervatív, ódivatú fehér férfi csak annyit mond hogy kezit csókolom, már elnyomó, patriarkális struktúrákrákról sikoltoznak... MP meg... Inkább nem mondok semmit, mert még menedékjogot kell kérnem valahol.
Válasz erre
0
0
pulsarito
•••
2026. április 23. 08:36 Szerkesztve
"jó barátom, tehát nyilván elfogult vagyok, de lehetne ő bárki. " Dehogy lehetne bárki! Ezt pont te mondod, hogy lehetne bárki, aki Varga Judit mellett nem álltál ki, hanem elkezdted ugyanúgy relativizálni MP tetteit, mint most Puzsér "lábszagúan szexista" (az vajon milyen lehet?) kijelentéseit. Te vagy a kettősmérce egyik eleven hirdetőoszlopa! Ha jobboldali tesz egy kicsit is félreérthető kijelentést te azonnal ott vagy és élére állsz a verbális lincselésnek! A cimbijeideet, elvtársaidat meg egyrészt, másrészt relativizálva mentegeted. "Szóval párbeszéd, gyerekek. Párbeszéd." Ez meg veled pont a fentiek miatt egyenesen elképzelhetetlen! Mert képtelen vagy elvonatkoztatni a személyes szimpátiádtól, vagy éppen antipátiádtól, mert mindig előbújik a kettősmérce! Aljas egy némber vagy ! Ráadásul az irományaid is szarok, affektálóan értelmiséginek akarsz látszani, de sokszor teljesen értelmetlen zagyvaságokat írsz.
Válasz erre
0
0
elcapo-4
2026. április 23. 08:23
Két haszontalan élősködő okoskodik. Ki kíváncsi erre? Beszéljék meg inkább kettesben a zsinagógában.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. április 23. 08:20
tetves balos libsi , nem beszélve arról, hogy nekik a Nő az csak eszköz..szarba se veszik őket..... fele bagázs meg buzi !!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!