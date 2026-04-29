tisza párt Ifjabb Lomnici Zoltán cöf – cöka köztársasági elnök Magyar Péter

Antidemokratikus az államfő lemondatása – a CÖF-CÖKA kiáll a közjogi méltóságok mellett

2026. április 29. 18:16

Az alkotmányjogász szerint precedens nélküli akcióra készül Magyar Péter és kormánya.

2026. április 29. 18:16
CÖF

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) a megváltozott feltételek mellett is a nemzeti érzelmű civil közösség egyik vezető szervezete kíván maradni – mondta ifj. Lomnici Zoltán szóvivő a szervezet sajtótájékoztatóján. Mint jelezte, a szellemi és az anyagi erőforrásaikat arra kívánják fordítani, hogy ezt a küldetést a továbbiakban is folytassák.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a sajtótájékoztatón szó esett arról, hogy Magyar Péter többször is hangot adott annak, hogy a közjogi méltóságok mondjanak le a hivatalukról. De a leendő miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy jogi eszközök használatát is kilátásba helyezte. Ennek kapcsán ifj. Lomnici leszögezte, hogy a CÖF–CÖKA kiáll a közjogi méltóságok mellett.

A szóvivő szerint

precedens nélküli akcióra készül az erős és legitim felhatalmazással rendelkező Tisza Párt. 

Azonban megjegyezte, hogy 1989 óta Magyarországon nem volt olyan kormány, amely bár erős társadalmi felhatalmazással rendelkezett, ilyen lefejezéssorozatra készült volna.

Már önmagában antidemokratikus, emberi méltóságot sértő és dehonesztáló, ahogy felszólítják a köztársasági elnököt a hivatala elhagyására, amihez konkrét időpontot határoznak meg – húzta alá a szóvivő.

Szerinte 

ez vészterhes történelmi időket idéz fel azokban, akik átélték az 1989 előtti éveket, vagy arra az időszakra kiterjed a történelmi tudásuk. Példaként említette a nyilas rémuralmat és a kommunista diktatúrát.

A szervezet tisztában van azzal, hogy jogállaminak nevezett eszközökkel kívánja ezt a változást végrehajtani a Tisza Párt és abban sincsenek illúzióik, hogy lesznek szép számmal olyan neves jogászok, akik ezt a folyamatot támogatni fogják.

Tudjuk, hogy a nyilvánosságban egy kisebbségi álláspont lesz, amit mi képviselünk, de attól még a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága megilleti mindazokat, akik az elkövetkező hónapok lépéseivel szemben fel kívánják emelni a szavukat

– tette hozzá.

TORDAI Máté; LOMNICI Zoltán
Forrás: MTI/Hatházi Tamás

Tordai Máté arról beszélt a sajtótájékoztatón Magyar Péter korábbi bejelentése szerint a miniszterelnöki beiktatását követő első hivatalos külföldi útja Donald Tusk lengyel kormányfőhöz fog vezetni. A CÖF–CÖKA külügyi igazgatója szerint 

a leendő miniszterelnök első útja a világon mindenhol szimbolikus jelentőséggel bír, többek között azt az üzenetet is magában hordozza, hogy milyen irányba szeretné vinni az országát. 

A szervezet álláspontja, hogy a Donald Tusk vezette lengyel kormány nem lehet követendő példa Magyarország számára. Leginkább azért nem, mert egy demokráciában sohasem lehet közömbös az, hogy milyen eszközökkel akarunk politikai változásokat elérni. Tordai szerint ismert, hogy a lengyel kormányfő egy korábbi beszédében nyíltan szakított a jogállamiság elvével, amikor meghirdette a harcoló demokrácia politikáját, és kijelentette, hogy nem számít az, hogyha a hatalom olyan döntéseket hoz, amelyek nem összeegyeztethetők a jogszabályokkal. 

A súlyos szavakat tettek is követték, miután a Tusk-kormány karhatalmi eszközzel, fizikai erőszakot alkalmazva számolta fel a lengyel közszolgálati médiát, a kulcsfontosságú alkotmányos intézményeket Lengyelországban a politikai váltást diktatórikus bosszú és hadjárat jellemezte

– rögzítette a külügyi igazgató.

A CÖF–CÖKA szerint ez az irány nem lehet követendő Magyarország számára, éppen ezért aggasztónak tartják, hogy a Tisza Párt részéről olyan megszólalások látnak napvilágot, amelyek a Tusk-féle hatalomfelfogás irányába mutatnak.

Nyitókép: MNO/Polyák Attila

 

akitiosz
2026. április 29. 18:41
"De a leendő miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy jogi eszközök használatát is kilátásba helyezte." Félelmetes ez az új miniszterelnök. Duplán is kilátásba helyezte egy mondatban. Ez így már mélységesen kilátásba van helyezve.
nemecsekerno-007-01
2026. április 29. 18:40
backsplash 2026. április 29. 18:37 ,,Igazából végtelenül csalódott vagyok. Azt gondolom, a legmélyebb...,, Sajna, nekemi is hasonló érzéseim vannak. A többség eladja magát egy pár Glamour-kuponért.
akitiosz
2026. április 29. 18:39
Az államfőnek alkotmányos joga lemondani. Ha akar, akkor él ezzel a jogával. Ha nem akar, akkor annak a döntésének is viseli a következményeit. Mert az országgyűlésnek meg alkotmányozni van joga a saját tetszése szerint.
nemecsekerno-007-01
2026. április 29. 18:38
franciscofranco 2026. április 29. 18:22 ,,Mi a polgári szakmája ifj. Lomniczinek?...,, Ne feszítsétek túl a húrt, mert baj lesz Lenin-fiú. A köztársasági elnök vegzálása is egy ilyen pont.
