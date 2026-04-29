Antidemokratikus az államfő lemondatása – a CÖF-CÖKA kiáll a közjogi méltóságok mellett

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) a megváltozott feltételek mellett is a nemzeti érzelmű civil közösség egyik vezető szervezete kíván maradni – mondta ifj. Lomnici Zoltán szóvivő a szervezet sajtótájékoztatóján. Mint jelezte, a szellemi és az anyagi erőforrásaikat arra kívánják fordítani, hogy ezt a küldetést a továbbiakban is folytassák.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a sajtótájékoztatón szó esett arról, hogy Magyar Péter többször is hangot adott annak, hogy a közjogi méltóságok mondjanak le a hivatalukról. De a leendő miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy jogi eszközök használatát is kilátásba helyezte. Ennek kapcsán ifj. Lomnici leszögezte, hogy a CÖF–CÖKA kiáll a közjogi méltóságok mellett.